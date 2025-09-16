- Дата публікації
"Вибило дитячу кімнату": очевидці розповіли про моторошну атаку РФ на один із обласних центрів України
Росіяни атакували Запоріжжя із РСЗВ.
Через російську атаку по Запоріжжю — двоє загиблих, ще 14 осіб поранено, серед них двоє дітей. По місту посеред ночі окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Понівечено десятки багатоповерхівок та приватних будинків.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.
У Запоріжжі була складна ніч: лунав вибух за вибухом. Потрощені будинки, обійстя у вогні, понівечені квартири та авто. Близько опівночі окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню «Торнадо».
«Я встигла сина з кімнати забрати. Вибігла в коридор і все. З двох боків по вікнах полетіло», — каже потерпіла Катерина.
Одна з ворожих ракет впала прямісінько біля багатоповерхівки. Ударною хвилею пошкодило помешкання людей.
«Я вже повернулася в дитячу, забрала маму, вивезла її з Дніпропетровської області, і в коридор її витягли, і полетіло. Хвилею вибило кухню, дитячу кімнату, посипалось скло і сусіди з двокімнатної квартири вискочили. Ми це все переживали в коридорі в тамбурі», — каже постраждала Раїса.
Зараз на місці працюють комунальні служби. Люди приводять свої квартири до ладу та потроху оговтуються після страшної ночі.
«Слава Богу, всі живі. Папуга дуже злякався. Це жахливо», — кажуть очевидці.
Внаслідок атаки пошкоджено десятки багатоповерхівок та приватних будинків у місті. Зруйновано дві нежитлові будівлі. 14 людей дістали поранення. Один постраждалий у вкрай важкому стані. Медики борються за його життя.
