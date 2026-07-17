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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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128
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Вигідніше за долар і євро та без податків: економіст розповів, як найкраще зберігати заощадження

Економіст Олег Пендзин назвав найефективніший інструмент для збереження заощаджень в Україні.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Економіст розповів, як краще зберігати заощадження

Економіст розповів, як краще зберігати заощадження / © pixabay.com

Економічний експерт Олег Пендзин назвав найбільш ефективним інструментом збереження коштів інвестування у гривневі ОВДП — облігації внутрішньої державної позики. За його оцінками, цей державний інструмент наразі здатний принести значно більший чистий прибуток, ніж звичайна купівля готівкового долара чи євро.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

«Чому це вигідно: дохідність за гривневими державними облігаціями наразі суттєво випереджає темпи поточної інфляції, яка становить близько 7,2%, та темпи планової девальвації гривні. Головна перевага цього інструменту полягає в тому, що тут повністю відсутній податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, що в сумі забрало б у вас 23% отриманого прибутку. Через це чистий прибуток у гривні на сьогодні реально перевищує потенційний заробіток від простої купівлі іноземної валюти. Крім того, повне збереження та повернення коштів, інвестованих в ОВДП, на 100% гарантується державою Україна», - вважає Олег Пендзин.

Аналізуючи переваги ОВДП, можна виділити три ключові чинники, які роблять цей інструмент привабливим для фізичних осіб:

  • Випередження інфляції: Відсоткові ставки за державними облігаціями наразі повністю покривають поточний рівень інфляції (7,2%) та компенсують планове зниження курсу гривні.

  • Нульове оподаткування: На відміну від банківських депозитів, де з отриманого прибутку стягується 18% ПДФО та 1,5% (або оновлений відсоток) військового збору, прибуток від ОВДП повністю звільнений від цих податків. Це дозволяє зберегти до 23% чистого доходу.

  • Абсолютна безпека: Держава гарантує повернення 100% інвестованих в облігації коштів, незалежно від суми вкладу, що робить цей інструмент надійнішим за багато інших фінансових активів.

Більше читайте у матеріалі: Курс валют в Україні: реванш долара та "пастка" для покупців євро

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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