"Викарабкатися цілим з війни": яку гру веде Путін, знищуючи Київ "Цирконами"

Путін прагне перетворити Київ на прифронтове місто

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Росіяни завдали комбінованого масованого удару по Києву у ніч 2 червня. За допомогою ударів балістикою Путін намагається перетворити столицю на прифронтове місто — з численними руїнами та жертвами. На цей раз цілями росіян стали житлові будинки Києва, дитячі садочки та школи, медичні заклади, громадські установи, магазини, гаражі та новобудови.

Росія взялася до відвертого терору киян: у місті десятки пошкоджених будинків, особливо у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Унаслідок атаки 7 людей загинули і 90 постраждали — з них 52 отримали поранення.

На думку експертів, головна мета цього удару — завдати максимальної шкоди Києву і вбити чи поранити максимальну кількість людей. Саме цим пояснюється додатковий удар «Цирконами» вже після відбою тривоги, коли містяни, оговтавшись від кількагодинного обстрілу, їхали на роботу в годину пік.

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Ракетний удар по Києву: чому РФ робить ставку на балістичні ракети

«Я сумніваюсь, що ми можемо очікувати на щось інше від країни-терористки. Вбивати українців — це основна задача Путіна, а тим більше тероризувати Київ, який для нього продовжує залишатися ціллю №1. Як і прогнозувалося, РФ зробила паузу для підготовки до нової атаки. На це їм знадобилося трохи більше тижня, вони тримали нас у напрузі три дні, коли кияни святкували день Києва, а зараз завдали масованого удару. Противник накопичив все, що є у їхньому арсеналі, окрім «Орешніка», бо з ним у них є технічні проблеми, та й про використання такого типу зброї їм треба попереджати американців», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Експерт вказує на набір засобів, який був використаний росіянами під час масованого удару по Києву: прослідковується тенденція щодо збільшення балістичної складової за останні місяці.

«Раніше Путін використовував під час атак загалом 35-45 ракет, а зараз загальна кількість доведена до 73 одиниць, з яких балістичні — 41. Балістика — це те, на що робить ставку Путін, і намагається використовувати її по максимуму», — каже генерал-лейтенант.

Відверта помста диктатора за палаючі російські НПЗ

До цього він додає, що Путін добре знає про проблеми в Україні з антибалістичною зброєю. Ракет, здатних збивати балістику, у нас не вистачає — ми залежимо у постачанні цієї зброї від союзників, та й комплексів Patriot у нас не так багато.

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«Це слугує технічним підґрунтям росіянам для звдавання ударів саме балістикою. Напередодні, 1 червня, Путін погрожував Києву за „посилення дій“. Це з його боку відверта помста за наші влучні удари. 24 травня був удар-помста по Києву за знищений підрозділ „Рубікон“, а зараз за спалені російські НПЗ. Це насправді дуже болюче питання для Путіна. Їхні нафтопереробні заводи горять не тільки на тимчасово окупованих територіях та у Криму, «пожежі» розповсюджуються аж до Москви, яку вони оберігають з усіх боків. Бензин та дизпаливо у Росії уже за талонами і ця практика розповсюджується по всій її території. Це безумовно дратує російського диктатора і він віддає команди на удари балістикою», — зазначає Ігор Романенко.

У цій ситуації, на думку експерта, нам треба зміцнювати протиракетну оборону, що і робить наше військово-політичне керівництво.

«У нас є підрозділи, які можуть збивати російські „Іскандери“, „Кинджали“ і гіперзвукові ракети „Циркон“. Київська зенітно-ракетна бригада — це робить, а до цього не робила жодна протиракетна оборона у світі. Сувеніри у вигляді уламків з трьох збитих російських ракет передавали нашим партнерам у знак подяки. Але для того, щоб знищувати ці цілі постійно нам потрібні антибалістичні ракети. Тому на поточний час напрям один: працюємо з нашими справжніми союзниками, які постачають нам це озброєння, а також продовжуємо «далекобійні санкції» по Росії, про які розповідав наш президент. Маємо завдавати ударів по російських підприємствах, які виробляють балістичні ракети та комплектуючі до них, а також бити по пускових майданчиках, звідки противник запускає балістику», — зазначає Ігор Романенко.

Він додає, що питання забезпечення зенітно-ракетним озброєнням лежить повністю на державі, а військові його застосовують проти ворожих цілей. Тож чим більше у нас буде антибалістичної зброї, тим менше уражень у Києві та інших українських містах.

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Дзеркальна відповідь: чи варто бити по Москві?

Генерал-лейтенант погоджується, що у Путіна є намір перетворити Київ на прифронтове місто, ударами балістики він намагається посіяти тут паніку та страх.

«У планах диктатора не лише Київ, але він у нього на першому місці. Так історично склалося, що столиця має відповідну вагу та цінність для будь-якого агресора. А Путін все розуміє по своїм кегебешним міркам. Він на цьому вихований, тому робить саме так. Фактично зараз він демонструє свою звірячу натуру. А робить це через те, що має таку можливість. Взагалі з появою у нас «далекобійних санкцій» почався обмін повітряними ударами. Але ми б’ємо виключно по НПЗ та військових об’єктах противника, а він прицільно по дитсадках, лікарнях, магазинах, житлових будинках», — зауважує генерал-лейтенант.

У той же час військовий експерт сумнівається, що нам варто збирати усю потугу і бити дзеркально по Москві.

«Наразі такий варіант недоцільний і неможливий, тому що може викликати додаткову агресивну реакцію з ядерною тактичною зброєю. Тим більше, що у росіян є у наявності до десяти ракет „Орешніка“. Я переконаний, що відповідати треба і продовжувати потужно бити передусім по військовим цілям, але Москву теж не оминати. Я маю на увазі наші дрони і те, що там теж є аеропорти, робота яких припиняється на час нальотів. Тому такі атаки безпілотниками треба виконувати — це пригнічує, дратує і змінює погляди на війну москвичів. Звісно, що російській соціології вірити не варто, але навіть вона демонструє, що у більшості адмінрайонів Росії, громадяни все більше виступають за зупинення ведення бойових дій в Україні. Тому перевиховання москвичів треба продовжувати», — зауважує Ігор Романенко.

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Терміни закінчення війни і чому Путін вже не хоче її виграти

На думку військового експерта, завдаючи ударів по Києву, Путін якраз вже не сподівається виграти цю війну.

«Виграти війну він вже не сподівається. Ці удари більше показові. Путін шукає можливості показати те, що відбувається, як свою перемогу, але все це має лише пропагандистський сенс. Передусім для своїх громадян і тим, хто спостерігає за цією війною у світі. Прихильність одних Путін купує за нафтодолари, а інших просто показово залякує. Така тактика диктатора. Зараз він більше думає, як викарабкатись цілим з цієї війни, яку сам і розпочав. Путін має своїх негласних покровителів. Той же Китай давав йому зелене світло на початку війни, але час йде, і зараз незважаючи на взаємні дивіденди, які отримують обидві держави, Путіну будуть наполегливо вказувати на припинення війни до кінця цього року, або початку 2027», — зауважує військовий експерт.

Війна в Україні: коли чекати нових обстрілів

Експерт сумнівається, що найближчим часом Путін зупиниться з обстрілами Києва.

«Вони будуть продовжувати ракетні обстріли Києва. Можливості росіян наразі такі, що вони можуть завдавати масованих ударів через орієнтовно тиждень — плюс-мінус день два. Якщо ж удари будуть не масованими, то наявними засобами росіяни можуть робити до 8 повітряних середніх ударів на місяць», — підсумовує Ігор Романенко.

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Дата публікації 15:18, 02.06.26 Кількість переглядів 87 Кияни у шоці після ночі! На Київ летіло десятки ракет та сотні дронів! Ексклюзив ТСН

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