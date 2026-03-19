Викрадення і жорстоке вбивство українця Комарова на Балі: вперше названо ймовірні мотиви

Поліцейські Індонезії та України з'ясовують обставини жорстокого знущання над українцем Ігорем Комаровим на Балі

Стали відомі нові подробиці найжорстокішого випадку, який, за даними ЗМІ, недавно стався з двома українцями за кордоном — з Ігорем Комаровим та Єрмаком Петровським. Як стало відомо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук шістьох чоловіків, три з яких — українці. Всі шестеро фігурують у гучній справі про викрадення та катування українця Ігоря Комарова, який перебував з Єрмаком Петровським на Балі. За даними українських силовиків, ці обидва українців, Комаров та Петровський, є синами впливових до недавнього часу громадян. Один з них мав певний вплив на Донеччині, інший — на Дніпропетровщині.

В рамках розслідування цієї справи, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 34-річного Дениса Галушко, 28-річного Романа Мельника та 42-річного Василя Немеша. Майже одразу після появи цієї інформації про розшук, закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що 42-річний Василь Немеш, за даними джерел, э уродженцем села Угля Закарпатської області.

В коментарі для ТСН.ua Віталій Глагола повідомив наступне: «Мої джерела у правоохоронних органах верифікували інформацію про те, що Немеш є уродженцем Закарпаття, але ще у дитинстві він виїхав з родиною до Дніпра».

Катування на Балі: до розслідування підключилась і поліція України

Як повідомили в коментарі для ТСН.ua у Національній поліції України, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання.

Як з’ясував ТСН.ua, правоохоронці мають у розпорядженні інформацію про те, що у родичів Комарова викрадачі вимагали 10 мільйонів доларів. Але водночас повна достовірність цієї інформації перевіряється.

Також, як з’ясував ТСН.ua, у разі затримання підозрюваних, останніх буде передано правоохоронним органам Індонезії.

За даними одного з найбільших медіа Індонезії, Jakarta Globe, яке посилається на дані місцевої поліції, згодом вздовж узбережжя були виявлено розчленоване тіло чоловіка. ДНК-аналіз засвідчив, що людські рештки належать 28-річному українському туристу Ігорю Комарову.

«Всі, кого з цих шести оголошено у міжнародний розшук — вони обґ рунтовано підозрюються у злочині», — повідомили нам поінформовані джерела.

Та додали: «У поліції Індонезії є переконливі докази того, що всі 6 чоловіків брали активну участь у викраденні. Раніше вони не були знайомі з Комаровим та Петровським. Вочевидь, було замовлення на викрадення. Скоріш за все, замовлення було на викрадення Єрмака Петровського. Є інформація, що Комаров та Петровський познайомились з гідом-росіянином. До речі, достатньо сумнівна особа».

Мотиви викрадення Ігоря Комарова

На це питання джерело ТСН.ua в одному з правоохоронних підрозділів повідомило наступне: «Ввечері Комаров та Петровський поїхали кататися на мотоциклах і в один з моментів на них з кущів напали. По троє на кожного з українців. Єрмак начебто відбився та втік. А Комарова вони схопили та почали знущатись. Є припущення, що насправді вони полювали на Петровського, але в якийсь момент переплутали жертв. Над Комаровим знущались, відрізали пальці та скидували родичам фото. Всі шестеро нападників спеціально приїхали на Балі, щоб знайти свою жертву. На 90% є впевненість в тому, що була помилка в об’єкті. Єрмака вивезли в безпечне місце. Він дав покази. Чому знущались над Комаровим, хоча розуміли, що помилились? Вони не мали намірів залишати його живим. Не виключається, що нападники могли вимагати гроші від блогерки, яка є дівчиною Комарова. Вона з дуже заможної єврейської родини. На нашу думку, головною ціллю викрадення було навіть не отримання викупу, а залякування та зведення рахунків з родиною Петровського. Це так виглядає зі сторони. Це чистої води кримінальні розбірки».

Про нападників-українців правоохоронці кажуть, що вони виїхали з України декілька років тому.

Раніше повідомлялось про те, що поліція відповіла на чутки про роль дівчини Ігоря Комарова. Поліція Балі надала пояснення щодо допиту української блогерки Єви Мішалової у справі про вбивство Ігоря Комарова.