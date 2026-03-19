878
3 хв

Викрадення і жорстоке вбивство українця Комарова на Балі: вперше названо ймовірні мотиви

В історії про вбивство українця Ігоря Комарова на Балі з’явилися нові приголомшливі подробиці.

Ігор Сєров
Вбивство українця на Балі

Поліцейські Індонезії та України з’ясовують обставини жорстокого знущання над українцем Ігорем Комаровим на Балі / © ТСН

Стали відомі нові подробиці найжорстокішого випадку, який, за даними ЗМІ, недавно стався з двома українцями за кордоном — з Ігорем Комаровим та Єрмаком Петровським. Як стало відомо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук шістьох чоловіків, три з яких — українці. Всі шестеро фігурують у гучній справі про викрадення та катування українця Ігоря Комарова, який перебував з Єрмаком Петровським на Балі. За даними українських силовиків, ці обидва українців, Комаров та Петровський, є синами впливових до недавнього часу громадян. Один з них мав певний вплив на Донеччині, інший — на Дніпропетровщині.

В рамках розслідування цієї справи, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 34-річного Дениса Галушко, 28-річного Романа Мельника та 42-річного Василя Немеша. Майже одразу після появи цієї інформації про розшук, закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що 42-річний Василь Немеш, за даними джерел, э уродженцем села Угля Закарпатської області.

В коментарі для ТСН.ua Віталій Глагола повідомив наступне: «Мої джерела у правоохоронних органах верифікували інформацію про те, що Немеш є уродженцем Закарпаття, але ще у дитинстві він виїхав з родиною до Дніпра».

Катування на Балі: до розслідування підключилась і поліція України

Як повідомили в коментарі для ТСН.ua у Національній поліції України, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання.

Як з’ясував ТСН.ua, правоохоронці мають у розпорядженні інформацію про те, що у родичів Комарова викрадачі вимагали 10 мільйонів доларів. Але водночас повна достовірність цієї інформації перевіряється.

Також, як з’ясував ТСН.ua, у разі затримання підозрюваних, останніх буде передано правоохоронним органам Індонезії.

За даними одного з найбільших медіа Індонезії, Jakarta Globe, яке посилається на дані місцевої поліції, згодом вздовж узбережжя були виявлено розчленоване тіло чоловіка. ДНК-аналіз засвідчив, що людські рештки належать 28-річному українському туристу Ігорю Комарову.

«Всі, кого з цих шести оголошено у міжнародний розшук — вони обґ рунтовано підозрюються у злочині», — повідомили нам поінформовані джерела.

Та додали: «У поліції Індонезії є переконливі докази того, що всі 6 чоловіків брали активну участь у викраденні. Раніше вони не були знайомі з Комаровим та Петровським. Вочевидь, було замовлення на викрадення. Скоріш за все, замовлення було на викрадення Єрмака Петровського. Є інформація, що Комаров та Петровський познайомились з гідом-росіянином. До речі, достатньо сумнівна особа».

Мотиви викрадення Ігоря Комарова

На це питання джерело ТСН.ua в одному з правоохоронних підрозділів повідомило наступне: «Ввечері Комаров та Петровський поїхали кататися на мотоциклах і в один з моментів на них з кущів напали. По троє на кожного з українців. Єрмак начебто відбився та втік. А Комарова вони схопили та почали знущатись. Є припущення, що насправді вони полювали на Петровського, але в якийсь момент переплутали жертв. Над Комаровим знущались, відрізали пальці та скидували родичам фото. Всі шестеро нападників спеціально приїхали на Балі, щоб знайти свою жертву. На 90% є впевненість в тому, що була помилка в об’єкті. Єрмака вивезли в безпечне місце. Він дав покази. Чому знущались над Комаровим, хоча розуміли, що помилились? Вони не мали намірів залишати його живим. Не виключається, що нападники могли вимагати гроші від блогерки, яка є дівчиною Комарова. Вона з дуже заможної єврейської родини. На нашу думку, головною ціллю викрадення було навіть не отримання викупу, а залякування та зведення рахунків з родиною Петровського. Це так виглядає зі сторони. Це чистої води кримінальні розбірки».

Про нападників-українців правоохоронці кажуть, що вони виїхали з України декілька років тому.

Раніше повідомлялось про те, що поліція відповіла на чутки про роль дівчини Ігоря Комарова. Поліція Балі надала пояснення щодо допиту української блогерки Єви Мішалової у справі про вбивство Ігоря Комарова.

