Викрадення інкасаторів і мільйонів «Ощадбанку» в Угорщині: нові подробиці, фото та відео

Українських інкасаторів в Угорщині затримували так, що з чоловіків злітало взуття / © ТСН

Реклама

Після того, як «Ощадбанк» офіційно розповів нові подробиці приголомшливого викрадення своїх сімох інкасаторів, двох автівок, 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кг золота правоохоронцями в Угорщині, українці у соцмережах почали жваво обговорювати те, чому ці автівки перебували на території іншої держави з настільки величезними сумами.

Безпосередньо «Ощадбанк» уточнив, що автівка прямувала з Австрії, а гроші були призначені для насичення готівкового ринку України.

Водночас, як розповів в коментарі для ТСН.ua фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, перевезення готівки наземним шляхом під час війни є буденністю, а саме затримання інкасаторів він розцінює як політичну помсту Україні з боку Угорщини.

Реклама

Викрадення інкасаторів в Угорщині перше у сучасній історії

«Насправді в Україну щомісяця завозиться готівкова валюта. Наприклад, у січні було завезено сумарно 808 мільйонів. Середньомісячне завезення готівкової валюти у четвертому кварталі 2025 року становило 1,3 мільярди. Це — регулярний процес, тому як в Україні зберігаються традиції готівкового обігу. Маршрути логістики — це закрита інформація. Те, що автівка прямувала через Угорщину, можно пояснити тим, що це був найкоротший шлях з Австрії. До війни готівка в Україну перевозилась саме літаками, тому логістичні ризики були значно меншими», — каже Андрій Шевчишин.

Дата публікації 16:59, 06.03.26 Кількість переглядів 39 Затримання українських інкасаторів в Угорщині

Про можливу мету перевезення таких сум до України аналітик каже, що не виключено, що клієнти банку запросили зняття зі своїх рахунків готівкову валюту, але фізично у банка на той момент таких сум не було.

В Угорщині показали гроші та золото, яке конфіскували у затриманих українських інкасаторів / © Уряд Угорщини

«Банк замовив цю суму, інкасатори вирушили, щоб привезти ці кошти. Може таке бути? Може», — каже він.

За його словами, якщо це дійсно були гроші клієнтів, то повернення коштів — це відповідальність банка перед клієнтами.

Реклама

В Угорщині показали гроші, які конфіскували у затриманих українських інкасаторів / © Уряд Угорщини

«Відбувалося офіційне перевезення грошей та золота інкасаторською службою державного банка. Тому є підстави казати про те, що затримання інкасаторів має політичне підґрунтя», — резюмує Шевчишин.

У політичному підґрунті затримання своїх колег впевнені і опитані нами керівники середньої ланки в «Ощадбанку».

Затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині: залишили навіть без взуття

Своєю чергою, ближче до вечора у соцмережах з’явилося відео, як стверджують його автори, затримання українських інкасаторів.

На відео показано, як інкасаторів зупиняють озброєні автоматами спецпризначенці, поруч з якими є службовий собака. Інкасаторів повалили на землю так, що з ніг одного із чоловіків злетіло взуття.

Реклама

Одночасно з появою цього відео свою позицію додатково висловив голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон.

Дата публікації 17:01, 06.03.26 Кількість переглядів 51 Викрадення інкасаторів Ощадбанку: ТСН знайшла, де утримують українців | Ексклюзив

«Ощадбанк захищатиме свої інтереси, інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях. Наші юристи вже працюють в Угорщині. Представники менеджменту банку вже у дорозі до Будапешту. Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку», — повідомив він на своїй сторінці у соцмережі.

Інкасатори «Ощадбанку» у заручниках в Угорщині: що далі

Крім того, з посиланням на угорську владу з’явилися повідомлення, що всіх сімох інкасаторів Угорщина начебто депортує до України. Але наші джерела у МЗС України кажуть, що за їхніми даними це поки не підтверджується, але і не спростовується та натякають на те, що станом на вечір 6 березня доля цих українців поки є невизначеною.

Доля автівок, грошей та золота також поки залишається невідомою.

Реклама

Своєю чергою, МЗС України кваліфікувало подію саме як викрадення українців та як крадіжку майна державного банку України.

«У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади. За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію», — повідомило дипломатичне відомство.

Затримання інкасаторів в Угорщині: що відомо

У четвер, 5 березня 2026 року, в Угорщині без пояснення причин спецпризначенцями було затримано два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.

«Ощадбанк» заявив, що вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення майна, а також доставки інкасаторів назад до України.

Реклама

Своєю чергою, українські правоохоронці кваліфікували інцидент в Угорщині як злочин та відкрили кримінальне провадження.

«Нацполіція України розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників)», — повідомили у Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що МЗС закликає українців не їхати до Угорщини. Такі рекомендації для українців з’явилися після того, як Угорщина захопила інкасаторів та майно «Ощадбанку».