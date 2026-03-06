Викрадення інкасаторських авто та ультиматум Орбана: чого хоче Угорщина і чому вдалась до рекету

Віктор Орбан / © Associated Press

Відносини між Україною та Угорщиною досягли історичного мінімуму. Будапешт вдався до методів, які в українському МЗС прямо назвали «державним тероризмом». Поки прем’єр Віктор Орбан блокує 90 мільярдів євро критичної допомоги від ЄС, його силовики захопили українських інкасаторів разом із золотом та валютою на десятки мільйонів доларів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Спецоперація у Будапешті: інкасатори в полоні

У центрі Будапешта угорські спецслужби заблокували два інкасаторські автомобілі українського державного «Ощадбанку». Вони виконували регулярний рейс між австрійським «Райфайзен банком» та Україною.

Захоплені цінності:

40 мільйонів доларів готівкою;

35 мільйонів євро готівкою;

9 кілограмів золота у злитках.

За даними GPS-трекерів, автомобілі наразі перебувають поблизу однієї з силових структур Угорщини. Заручників — сімох співробітників банку — відвезли до антитерористичного центру. Угорська сторона звинувачує українців у «відмиванні грошей мафії» та заявляє, що операцією нібито керував ексгенерал української розвідки.

Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини: «Чому потрібно перевозити таку величезну суму готівки та золота через Угорщину? Ці перевезення супроводжують люди з очевидними зв’язками з українськими спецслужбами. Чи не йдеться тут про гроші військової мафії?»

Реакція Києва на дії Угорщини

МЗС України відреагувало миттєво. Очільник відомства Андрій Сибіга заявив, що до затриманих не допускають консулів, а самі дії Угорщини є пограбуванням.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України: «Якщо це та „сила“, про яку казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет. Угорщина взяла заручників та викрала гроші».

Нафтова війна: Орбан ставить ультиматум

Конфлікт розгорівся на тлі зупинки нафтопроводу «Дружба», який був суттєво пошкоджений російськими ракетами 27 січня. Орбан не вірить у технічні причини зупинки та вимагає відновити транзит російської нафти протягом 3 днів.

Економічний тиск Будапешта:

Припинено експорт бензину та дизельного пального в Україну. Заблоковано 90 мільярдів євро допомоги від ЄС на закупівлю зброї. Погроза заблокувати постачання всіх стратегічних товарів через Угорщину.

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини: «Ми зупинили постачання бензину та дизелю. Доки не буде відновлено порядок і ми не отримаємо нафту, ми будемо використовувати всі засоби».

Що відомо про нафтопровід «Дружба»

В Україні наголошують: нафтопровід фізично не може працювати. У Бродах зруйновано найбільшу в Європі перекачувальну станцію.

Сергій Корецький, директор «Укрнафти»: «Відновлювати його в такому вигляді немає сенсу — черговий обстріл знову все зруйнує. Нам потрібно півтора місяця лише на те, щоб забезпечити мінімальну технологічну можливість роботи через обхідні шляхи».

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова відновити транзит, як тільки це дозволять технічні умови (орієнтовно через 1,5 місяця), але застеріг Будапешт від мови погроз.

Володимир Зеленський, президент України: «Гроші ЄС блокує одна особа. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без неї вибори виграти не може? Якщо він не розблокує транш, ми дамо його адресу нашим воїнам — нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою».

Україна вже готує офіційне звернення до Європейського Союзу з вимогою надати правову оцінку діям Угорщини, які порушують усі міжнародні норми банківської діяльності та дипломатії.

Київ очікує на реакцію ЄС

Влада Угорщини заявила про депортацію сімох українських інкасаторів. МЗС Україні звернулося до своїх громадян з прохання скасувати візити до сусідньої країни. Команда НБУ вирушила до Будапешта, аби розібратися у скандалі. Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян.

Київ залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців в Угорщині та сподівається на засудження дій угорської влади з боку ЄС.



