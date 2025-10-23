“Викрадено 850 валіз!”: в Україні спалахнув скандал з відомим перевізником — що відомо

Скандал FlixBus з втратою багажу / © ТСН

З відомим перевізником FlixBus спалахнув скандал. Компанія займається автобусними перевезеннями по Україні та за кордон. Клієнти звинувачують їх у викраденні речей та залишенні пасажирів посеред маршруту: йдеться про шалені цифри — сотні постраждалих та понад 850 валіз.

Усе, що відомо про інцидент та що кажуть у компанії, розповідає ТСН.ua.

Скандал із автобусами FlixBus: що відомо

Про свій досвід із FlixBus розповіла Надія Терехова-Павлик у себе в Фейсбук. Жінка стверджує, що водії цієї компанії залишили її доньку без речей посеред маршруту за кордоном, а валізи із цінними речами так і не повернули.

«Взимку, вночі, у чужій країні — без верхнього одягу, документів, грошей — просто на заправці. Дитина їхала додому в самому светрику, зимою», — написала Надія.

У коментарі сайту ТСН.ua жінка уточнила, що інцидент стався у Люксембурзі, коли її донька їхала з Парижу в Дрезден:

«Водій її забув. Донька підходила до водія і питала, чи можна вийти, купити водички. Він сказав так, я також виходжу. Донька стояла за ним, він купив каву, сів і поїхав. Тобто, поки їй давали решту, він вже рушав. І, відповідно, донька залишилась без нічого абсолютно, а нікого поруч не було. Вона почекала людей і попросила допомоги. Додому доїхала за гроші перехожих, які допомогли їй купити квиток».

Надія каже, що вони півроку намагалися повернути багаж, який залишився в автобусі.

У компанії, за словами жінки, лише годували обіцянками: просили показати квиток, але не віддали речі, казали прийти пізніше, а потім повідомили, що віддавати немає чого — мовляв, валіз не знайшли.

«Через деякий час нам приходить на пошту відповідь, що вони знайшли наш багаж, і щоб завтра о 16-й годині приходили і забирали. Ми показуємо водіям повідомлення, а вони з великими очима кажуть, що перший раз про це чують. Ми знову їм пишемо, але вони не одразу відповідають — треба тиждень чекати. Але я все одно ходжу 2-3 дні до інших водіїв, можливо вони іншим передали. Але ніхто про це нічого не знає… І от минуло пів року, а ми нічого не можемо отримати», — розповідає ТСН.ua Надія.

Вона додає, що у зниклих речах був визначник геолокації, тому видно, що вони зараз перебувають у Варшаві:

«У рюкзаку був AirTag і ми бачимо, де знаходяться наші речі і куди вони їздили. Протягом двох місяців ми бачили, куди їздять наші валізи. Вони були і в Польщі, і за межами Польщі. Ми відслідковували і писали їм, що бачимо, де перебуває багаж. У компанії нам відповідали, якщо ви бачите, то шукайте. Поліція нам сказала, щоб ми зверталися до представників компанії, брали адвоката, писали це все в юридичній формі».

Надія розповідає, що після розголосу в Мережі їй почали писати багато людей, які також постраждали від FlixBus:

«Людей залишали просто на трасі з дітьми або на заправці, автобус їхав далі, не зупиняючись, навіть коли пасажири кричали водію, що когось залишили позаду. Схоже, це не випадковість, а цілеспрямована схема. Адже в валізах— техніка, коштовності, гроші».

Жінка збирається подати на компанію до суду і шукає постраждалих для колективного позову. За її словами, після публікації про інцидент в «Фейсбук» за кілька днів вдалося знайти сотні постраждалих, у яких так само зникло 850 валіз.

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

«Я б ніколи не витрачала сили, нерви й кошти, якби не одне — в нашій валізі був ноутбук з усіма фото й відео моєї дитини з її народження, і її батька, якого вже немає серед живих… Це були останні спогади, які тепер втрачені. І дитина себе тим картає, що вона тепер ніколи в житті не зможе побачити свого батька хоча б на фото, тому що в нас дійсно не залишилось більше жодного. Я хочу це все закінчити, просто отримати ноутбук з тим безцінним, що для неї є дуже вартим. Мені більше нічого від них не потрібно. Але я не можу до них достукатись», — каже ТСН.ua постраждала.

Що кажуть постраждалі від компанії FlixBus

Надія створила групу у Фейсбук та Телеграм, щоб знайти постраждалих від компанії. Там, а також у коментарях до її публікацій в Мережі, написало багато користувачів, які мали схожий досвід.

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

«Я особисто була свідком і тією людиною, яка намагалась зупинити автобус, щоб забрати пасажира з заправки. Це був рейс з Брюсселя в Варшаву, водії — поляки. На заправці всі вийшли за їжею і в туалет. І там, власне, на першій зупинці в Польщі водії відмовились зупинити автобус, хоча хлопець біг за ним, а всі пасажири всіма мовами кричали про зупинку. Це був такий шок від пережитого, що з автобуса більше ніхто не вийшов на наступних зупинках», — написала Наталя Омельчук.

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

Ольга Сердюк розповіла, що її з донькою також залишили у Вільнюсі, коли вони їхали до Варшави. Усі речі залишились в автобусі:

«Сказали зупинка 10 хвилин, ми повернулись через 7 — автобуса вже не було. У Варшаві повинна бути була пересадка. Добре знайшлись знайомі, хто приїхав вночі на вокзал у Варшаву і забрав наші речі. Їх віддали без ніяких питань. Знайомі зайшли в автобус, поскладали все і винесли…»

«Я у вівторок ввечері їхала на фліксбас в Україну. Мала одну напівпорожню валізу і там були папки з документами в одному відділенні а в іншому трохи одягу і косметика щоденна. Була дуже здивована, коли вдома відкрита валізу. Замок зламаний всередині, все перевернуто і перемішано! Питання — коли і де там хтось щось дивився. На кордоні лише просвічували і не відкривали валіз», — написала Мар’яна Кравчук-Пилипчук.

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

«Стикалася з таким. Знайомий їхав з Білорусі до Будапешту. У Варшаві близько опівночі сів до Flix Bus, поклав речі і вийшов на перекур поки сідали решта пасажирів. Курив біля дверей. Водій зайшов, зачинив двері і поїхав, хоча йому стукав в вікно. В автобусі залишилось все — документи, велика сума грошей, з собою лише телефон. В нашому випадку все повернули, але дві доби стресу», — розповіла Тетяна Купріянова.

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

Скриншот з Фейсбук-сторінки Надії Терехової-Павлик

Що відомо про FlixBus та що кажуть у компанії

FlixBus належить німецькій компанії Flixmobility GmbH (Flix SE). Вона спеціалізується на організації пасажирських автобусних перевезень і була заснована у 2013 році в Мюнхені.

На українському сайті йдеться, що компанія працює у понад 40 країнах і має понад п’ять тисяч автобусів на дорогах. Там хваляться задоволеністю пасажирів та численними позитивними відгуками, однак звинувачення у з зникненні валіз і численні скарги клієнтів в Мережі не коментують.

Сайт ТСН.ua звернувся до FlixBus за коментарем щодо інциденту. У компанії відповіли, що шкодують про незручності, яких зазнали пасажири та працюють над тим, щоб вирішити ситуацію, яку описала Надія-Терехова Павлик у себе в «Фейсбук», на користь усіх залучених сторін.

«Розчарування та засмучення ми повністю розуміємо. Ми надзвичайно серйозно ставимося до кожного інциденту, про який нам повідомляють пасажири. Тому постійно вдосконалюємо наші процеси, щоб у майбутньому мінімізувати ймовірність подібних випадків», — заявили нам у FlixBus.