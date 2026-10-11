"Викиньте собаку": чому на заході України не здають квартири сім'ям з дітьми і тваринами

Оренда квартири / © iStock

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З дітьми та тваринами — не можна. Орендувати квартиру, особливо на заході України, стає дедалі складніше, скаржаться українці в Мережі. Власники житла відмовляють сім’ям із дітьми та домашніми улюбленцями, а іноді й орендарям з інших регіонів. Тим часом попит на житло у відносно безпечних областях залишається високим, а ціни продовжують зростати. Для тих, хто змушений переїжджати через війну, пошук нового дому перетворюється на справжнє випробування.

Яка ситуація з орендою житла в Україні, скільки коштують квартири на заході країни та з якими труднощами стикаються родини під час пошуку помешкання — розповідає ТСН.ua.

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Чому родинам відмовляють в оренді

Рієлторка Ірина Данилюк у дописі у Facebook розповіла, що ледь не щодня чує від власників житла вимогу здавати квартири лише орендарям без дітей і тварин. При цьому ціна такого помешкання може становити 600 доларів на місяць.

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За її словами, до західних регіонів масово переїжджають люди з Києва, Запоріжжя, Сум і Харкова, які намагаються врятуватися від обстрілів і знайти безпечне місце для своїх родин.

Однак замість підтримки вони стикаються з високими цінами та відмовами власників, які не хочуть заселяти людей із дітьми або домашніми улюбленцями.

«Діти — це наше майбутнє! Вони мають народжуватися, рости в безпеці, і ми повинні робити все, щоб підтримати батьків, а не виставляти їх на вулицю», — написала Ірина Данилюк.

Вона також звернула увагу на те, що домашні тварини роками живуть із людьми та разом із ними переживають небезпеку війни.

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«Тварини — це члени родини, які живуть із людьми по 10–15 років. Вони пережили разом вибухи й підвали. Що з ними зробити? Викинути на вулицю? Напризволяще?», — написала рієлторка.

Ірина Данилюк закликала власників житла не користуватися складними обставинами, у яких опинилися українці, та допомагати людям, які шукають прихистку через війну.

У коментарях до публікації рієлторки, українці, які шукали житло з тваринами діляться своїм досвідом. Користувачка Світлана розповідає, що стикнулася з такою проблемою ще в мирний час».

«Майже 15 років по зйомним квартирам з котиками. З дуже чемними і вихованими. І, так, впускали тільки в такі, де потрібен ремонт. „Бабушатніки“, яким немає чого втрачати… Переробила ремонти у всіх квартирах, де винаймала. І з меблями своїми їздила ще всюди — теж ще той квест», — пише жінка.

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Українка на ім’я Зоя розповідає, що не змогла знайти квартиру в оренду, бо має собаку:

«У мене собака не маленька, так я не змогла знайти житло. Я сама з Луганської області. Моїй родині і так було складно, а тут пропонували викинути собаку і жити спокійно в орендованому житлі. А ціни космос. Зараз живу у Німеччині. Було складно їхати, але тут було легше знайти житло».

Ще один чоловік поділився, що його родині було важко знайти житло з дітьми. За його словами, орендувати вдалося лише «вбиту» квартиру.

«Таке ми на собі відчули і відчуваємо з 22 року у Києві. З дітьми ніхто не хоче, а у мене їх троє. Поки знайшли… Квартирка на 42 квадрати, геть вбита (можна музей робити як виглядала квартира при здачі в 70 роках). З нового там лише бойлер та ми», — написав користувач на ім’я Андрій.

Домашні тварини / © Credits

Квартира в Чернівцях за 750 доларів

Киянка Валерія Мельник розповіла, що шукала квартиру в Чернівцях для себе, доньки та кота. Потрібний варіант вона знайшла за кілька днів, однак навіть не оглядала помешкання особисто, побоюючись, що його орендують інші.

За словами жінки, двокімнатна квартира коштувала 750 доларів (33 680 грн) на місяць. Власники погодилися знизити ціну на 50 доларів.

«Ціна не маленька, я вважаю, для Чернівців. Вартість двокімнатної — 750 доларів на місяць. Але нам зробили трошки знижку — 50 доларів. Було дуже багато охочих переглянути її, тому що варіантів, насправді, було дуже мало», — розповіла Валерія Мельник.

Жінка зазначила, що під час пошуку житла зіткнулася не лише з небажанням власників заселяти орендарів із тваринами. Також вплинуло те, що вона переїжджала з Києва.

«Не тільки з тваринами не хочуть брати. Мені сказали, що тільки для жителів цього регіону вони здають квартиру або сусіднього. Тобто, з Києва вони взагалі не розглядають як орендарів, тому що щось кияни їм погане зробили», — говорить Валерія.

Скільки коштує оренда житла на заході України

За даними ЛУН, попит на оренду житла у відносно безпечних регіонах залишається високим. На цьому тлі вартість квартир у західних містах суттєво зросла.

У Львові на початок жовтня середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 24 800 грн на місяць, двокімнатної — 29 300 грн, трикімнатної — 38 300 грн.

За останні пів року вартість оренди однокімнатних квартир у Львові зросла на 34% у гривні.

Водночас, за статистикою, у Львові лише 5% орендодавців дозволяють проживати з тваринами у квартирі без додаткових обмежень. Ще 16% погоджуються здавати житло лише з деякими тваринами.

27% власників квартир категорично не дозволяють проживати з домашніми улюбленцями. У 52% оголошень інформацію про можливість оренди з тваринами не зазначено.

Серед будинків ситуація дещо відрізняється: 8% орендодавців дозволяють проживання з тваринами, 27% — лише з деякими, а 23% — не дозволяють. У 42% оголошень відповідної інформації немає.

Отже орендарям із домашніми улюбленцями доступний обмежений вибір житла у Львові. При цьому відсутність інформації в оголошенні не означає автоматичної відмови — умови проживання з твариною варто уточнювати безпосередньо у власника.

В Івано-Франківську оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 22 500 грн, двокімнатної — 27 000 грн на місяць. За останні пів року ціни на таке житло зросли відповідно на 28% і 45%.

У Чернівцях на початок серпня середня вартість оренди двокімнатної квартири становила 22 600 грн на місяць, а однокімнатної — 15 800 грн. За останні пів року оренда двокімнатних квартир подорожчала на 30%.

В Ужгороді оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 31 500 грн на місяць, двокімнатної — 44 800 грн, трикімнатної — 27 100 грн. За останні пів року ціни на однокімнатні квартири зросли на 42%, а на двокімнатні — на 47%.

Чому власники не хочуть здавати квартири сім’ям із дітьми та тваринами

Рієлтор Олександр Бойко у коментарі ТСН.ua зазначив, що обмеження щодо орендарів із дітьми та домашніми тваринами існували й раніше, однак зараз стали жорсткішими. За його словами, на заході України попит на оренду суттєво перевищує пропозицію, тому власники житла можуть обирати серед великої кількості охочих.

«Коли на одну квартиру — десять охочих, власник може обирати „ідеального“ орендаря, і сім’ї з дітьми чи тваринами, на жаль, відсіюються першими», — пояснив Олександр Бойко.

Серед причин відмов рієлтор називає побоювання власників щодо пошкодження меблів і ремонту, скарг сусідів на шум, а також попередній негативний досвід. За його спостереженнями, діти зазвичай становлять меншу перешкоду для оренди, ніж домашні улюбленці.

«Діти для власників — менша перешкода, ніж тварини: саме улюбленці — найжорсткіший фільтр», — каже Олександр Бойко.

Як орендувати квартиру з дітьми або домашніми тваринами

Олександр Бойко радить орендарям налагодити контакт із власником житла ще під час перегляду квартири. За його словами, важливо розповісти про себе, пояснити, як родина дбає про домашнього улюбленця, як часто прибирає та вигулює тварину.

Рієлтор зазначає, що в багатьох випадках особисте спілкування допомагає переконати власника погодитися на оренду. Водночас він наголошує: приховувати наявність тварини не варто — про неї потрібно чесно повідомити до укладення домовленості про оренду.

«Прихована тварина, яку власник виявив потім, — це розірвана угода і зіпсована репутація. А тваринка, про яку сказали вчасно і в правильний момент, — це, як правило, підписаний договір», — каже Олександр Бойко.

Також рієлтор радить орендарям запропонувати власнику додаткові гарантії. Зокрема, можна домовитися про більшу заставу, передбачити в договорі окремий пункт про відповідальність за пошкодження майна, надати рекомендацію від попереднього орендодавця або погодитися на професійне прибирання квартири після завершення оренди.

Власникам житла Олександр Бойко рекомендує замість категоричної заборони встановлювати чіткі умови для орендарів із тваринами: передбачити підвищену заставу, прописати відповідні положення в договорі та особисто зустрітися з майбутніми мешканцями.

За його словами, сім’ї з дітьми можуть бути стабільними та відповідальними орендарями, які шукають житло на тривалий термін, вчасно сплачують оренду й дбають про квартиру. Натомість відмова всім таким кандидатам звужує коло потенційних мешканців і може призвести до того, що помешкання довго залишатиметься порожнім.

«Зараз, у воєнний час, питання не тільки в майні — квартиру можна відремонтувати. Трохи людяності одне до одного зараз цінніше, ніж ідеальний орендар», — каже Олександр Бойко.

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