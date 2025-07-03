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Вимагала сексу та роздягалася: в Україні покарали матір, бо її донька-школярка чіплялась до хлопця
Мати дівчини на суді провину визнала та пообіцяла, що її донька більше так не поводитиметься.
У Хмельницькій області на 850 грн оштрафували жінку, бо її неповнолітня донька сексуально домагалася хлопця.
Про це йдеться у постанові Ізяславського районного суду Хмельницької області.
За даними суду, неповнолітня школярка (віком 14–16 років) сексуально домагалася до хлопця. Зокрема, вона роздягалася і просила зайнятися з нею сексом. Через це потерпілий звернувся до поліції. Оскільки дівчині ще не виповнилося 16 років, тому судили її матір через невиконання батьківських обов’язків.
На суді жінка свою провину у скоєному визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому, вказала, що не допустить у подальшому вчинення її донькою протиправних дій.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав жительку Хмельниччини винною за ч. 3 ст. 184 КУпАП та оштрафував її на 850 грн. Також вона повинна сплатити 605 грн судового збору.