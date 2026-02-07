Виплати на дітей-2026: скільки грошей отримуватимуть за народження малечі

В Україні зросли виплати на дітей / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В Україні 168 тисяч новонароджених проти майже пів мільйона втрачених життів за 2025 рік. На кожного нового українця припадає троє померлих — і це лише офіційні дані. Україна опинилася у демографічній прірві, посиленій війною, міграцією та десятиліттями депопуляції. Аби ми не стали «країною-привидом», уряд впровадив демографічну стратегію до 2040 року.

Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук з’ясовувала, на які суми замінили мізерні 860 гривень та чи мотивує це українок повертатися з-за кордону.

Демографічна яма: коріння проблеми

Науковці наголошують: криза почалася не сьогодні. Надсмертність чоловіків та низька народжуваність фіксувалися ще задовго до повномасштабного вторгнення. Війна лише «сцементувала» страх економічної нестабільності.

Реклама

Світлана Аксьонова, демографиня: «Вся історія незалежності України пов’язана із депопуляцією. Передумови були закладені ще раніше. Ми не знаємо повної картини зараз, бо багато тіл не ідентифіковано або люди вважаються зниклими безвісти».

Досвід мами-ведучої

Для багатьох українок материнство тепер нерозривно пов’язане з роботою. Ведуча ТСН Ната Островська повернулася до ефіру лише за місяць після народження доньки Агати.

Ната Островська, ведуча ТСН: «Морально це складно, але робота мене тримає. Балансу не буває! Бути ідеальним і в кар’єрі, і в материнстві не вийде».

Через брак коштів на няню, Ната віддала доньку до дитсадка у рік і 10 місяців. Сьогодні в Україні це стає нормою: ясла приймають малюків вже з одного року, оскільки мами змушені працювати, поки татусі на фронті.

Реклама

Столичні реалії: генератори, ясла з одного року та черги

У Києві питання дитсадків стоїть чи не найгостріше. Через масову внутрішню міграцію — до столиці переїхало багато родин із гарячих точок — навантаження на заклади зросло, а умови диктує війна. Директорка одного з ліцеїв сучасної освіти на лівому березі столиці Ірина Ярошенко каже: зараз працювати найважче за весь час.

Ірина Ярошенко, засновниця і директорка ліцею у Києві: «Зараз батьки вагаються, чи залишати в школі дитину далі на перший клас і приводити меншу, чи вони зможуть це фінансово утримати. Мама каже: „по-перше, буде більше часу на мене, по-друге, я онлайн працюю“. У нас багато батьків, які на фронті, багато переселенців».

Через постійні знеструмлення київські садочки перетворилися на «пункти незламності» для найменших. Аби забезпечити дітей гарячою їжею та теплом, заклади встановлюють генератори, які працюють позмінно.

У столиці вартість приватного дитсадка в середньому становить 11 000 гривень на місяць, не враховуючи харчування (ще близько 250 грн на день) та гуртків. Для багатьох родин це непідйомна сума, тому нова програма «єСадок», що передбачає 8 000 грн від громади.

Реклама

Вікторія Ширшова, киянка, матір двох дітей: «Я розумію, якщо зовсім „глина“ — дитина може піти в державний садочок чи школу. Базова освіта в неї буде. Але зараз ми платимо за приватний, бо це зручно і дитина на місці».

Попит на ясла у Києві також змінився: якщо раніше малюків віддавали ближче до трьох років, то тепер черги шикуються з одного року та двох місяців. Столичні мами змушені виходити на роботу раніше, щоб вижити в умовах дорогої оренди та економічної нестабільності.

Досвід ЄС

25-річна Вікторія Журавель, яка виховує 5-річну Єву в Польщі, розповідає про стабільність за кордоном. Там вона отримує 800 злотих (близько 8000 грн) щомісяця на дитину. Цього вистачає на харчування та гуртки.

Вікторія Журавель, українка в Польщі: «Як би не було добре за кордоном — ти не в себе вдома. Другу свою дитину я б хотіла народити в Україні — це точно! Нова стратегія виплат мотивує повертатися, тепер не так страшно усвідомлювати, як жити з дитиною».

Реклама

Нові цифри: скільки тепер платить держава?

До 2026 року сумарна допомога складала 41 280 грн (з виплатою по 860 грн на місяць). За новим законом, підтримка суттєво зросла.

Нова схема виплат:

50 000 грн — одноразова виплата одразу після народження дитини.

7 000 грн — щомісяця упродовж першого року життя маляти.

8 000 грн — щомісячна підтримка на няню або ясла, якщо батьки вирішать вийти з декрету після того, як дитині виповниться рік (виплачується до 3-х років включно).

Вікторія Ширшова, мама новонародженої Софії: «860 гривень — це було взагалі ні про що, навіть памперси не покривало. Нова сума — це вже відчутна підтримка для сім’ї».

«єСадок» та «Пакунок школяра»

Стратегія, розроблена командою ексміністерки Оксани Жолнович, передбачає підтримку і старших дітей. З 2028 року запрацює програма «єСадок»: громади платитимуть по 8 000 грн щомісяця за приватний дитсадок, якщо не зможуть забезпечити місце у державному. А першокласники вже отримують «Пакунок школяра» для підготовки до навчання.

Реклама

Демографічна стійкість тепер офіційно визнана питанням національної безпеки. Хоча виплати зафіксовані у конкретних сумах, уряд обіцяє переглянути їх через 2-3 роки відповідно до інфляції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 6 ЛЮТОГО