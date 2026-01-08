Виплати на дитину по-новому: як отримати 50 тисяч гривень та які документи потрібні

В Україні виплачуватимуть за народження дитини 50 тс. грн / © Фото з відкритих джерел

В Україні від 1 січня 2026 року суттєво змінився розмір та порядок виплат при народженні дитини. Тепер батьки отримують всю суму одноразово, проте експерти вже попереджають про можливі ризики та посилення контролю за використанням цих коштів.

Про це йдеться у статті ТСН.ua.

Нові цифри: що змінилося?

Досі сума допомоги становила 41 280 грн, які «розтягували» на три роки (10 320 грн одразу та по 860 грн щомісяця). Тепер правила гри змінено:

Сума: 50 000 грн.

Порядок виплати: одноразово (вся сума зараховується на рахунок одним платежем).

На кого поширюється: на першу та кожну наступну дитину.

Як оформити допомогу: два шляхи

1. Онлайн через «Дію» (найшвидше)

Подати заяву через застосунок можна лише у перші 30 днів після народження маляти.

Що знадобиться:

Номер медичного висновку про народження (видає лікар у пологовому).

Кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Реквізити спеціального рахунку для соцвиплат у форматі IBAN.

2. Офлайн (ПФУ, ЦНАП або пошта) Звернутися особисто можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Пакет документів:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Свідоцтво про народження дитини.

Довідка про реєстрацію (якщо у вас ID-картка).

Реквізити банківського рахунку IBAN.

Підводні камені: думка експерта

Попри позитивні зміни, економісти застерігають: стабільність цих виплат напряму залежить від допомоги міжнародних партнерів. Економічний експерт Олег Пендзин зазначає, що одноразове отримання такої суми потребує суворішого контролю.

«Не буде грошей від закордонних партнерів — неясно, коштом чого держава виконає обіцянки. Також є питання щодо контролю. На мою думку, має бути технічна можливість блокування підозрілих проплат, наприклад, перерахування цих коштів іншим особам, щоб вони використовувалися саме на потреби дитини», — наголошує Пендзин.

