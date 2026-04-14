Виробництво української зброї переносять до Європи: що відомо

Україна масштабує виробництво зброї за кордоном. Репортаж ТСН про ініціативу «Build with Ukraine»: 11 спільних підприємств, дрони з Німеччини та мільярдні інвестиції в українську оборонку.

Зброю для України виробляють за кордоном / © ТСН

Український досвід та розробки плюс європейські потужності. В межах ініціативи «Build with Ukraine» наші оборонні компанії вже заснували 11 спільних підприємств із іноземними виробниками. І це лише початок, адже заявок на співпрацю у рази більше. Усе, що спільно вироблятимуть українські та іноземні зброярі, йтиме на потреби ЗСУ. Більшість постачань планують розпочати вже влітку, а один із виробників уже відправив на фронт дрони, зроблені в Німеччині.

Що це дає Україні, з’ясовував кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Як НРК рятують життя

На відео з передової дрон-камікадзе намагається вразити український наземний роботизований комплекс (НРК). Але досвідчений оператор маневрує, немов на «Формулі-1», і завдяки броньованому корпусу робот витримує удар та мчить далі. Такі кадри розробники отримують щодня.

Максим Васильченко, гендиректор компанії «Tencore»: «Коли ви повертаєте пораненого бійця і ще щось — це дуже важко передати екраном».

Забагато НРК чи БПЛА на фронті не буває. Через нові конфлікти у світі Україні стає важче купувати готову зброю, тому вихід один — робити своє. Але через постійні обстріли та брак кадрів держава знайшла стратегічне рішення: масштабувати виробництво за межами України.

Мільярди в оборонку: що таке «Build with Ukraine»

Програма передбачає спільне виробництво озброєння з партнерами, які не співпрацюють з Росією. Витрати на таке виробництво часто покривають європейські союзники, розглядаючи це як інвестицію у власну безпеку.

Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброярів: «Саме від механізму «Build with Ukraine» ми можемо отримати мільярд-півтора саме в нашу оборонку. По-друге — це довгострокові угоди, ми інтегруємо наші знання в загальну структуру оборонки Європи».

Без тривог та форсмажорів: переваги закордонних цехів

Для українських виробників робота в Європі — це передусім безпека та прогнозованість. Володимир Зіновський, чия компанія разом із німцями виготовлятиме розвідувальні дрони, пояснює: кожен борт потребує калібрування, яке в Україні часто переривається обстрілами.

Володимир Зіновський, CEO «TAF Industries»: «Там немає тривог, немає заборон польотів, і ти можеш розпланувати свій графік без якихось форсмажорів чи затримок».

Це дозволяє максимально швидко доправляти техніку на фронт. Більше того, закордонні потужності — це страховий поліс на випадок влучання у цехи в Україні.

Сьогодні вже діють 11 угод. Лише одна компанія вже поставила на передову БПЛА, зроблені в Німеччині, але за українською ліцензією та з використанням наших компонентів.

Микита Рожков, директор із розвитку бізнесу «Frontline Robotics»: «Україна отримує більше технічних засобів, а Німеччина інвестує в розробку дронової індустрії. Для партнерів це досвід, який загартувався на полі бою. Однозначно майбутнє України — в інтеграції у світову оборонну екосистему».

Вже цього літа ЗСУ мають отримати перші масові партії БПЛА та НРК, виготовлених за цією програмою. До кінця року мета зброярів — тисячі одиниць щомісяця та розширення співпраці до сотні спільних підприємств.

