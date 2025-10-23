Виселення зі смаком віскі: що знайшли в офісі "Євросолідарності", за який не платили оренду 5 років

Замкнені замки і пляшки з-під віскі: "прозорий" офіс партії Порошенка змусили з'їхати за борги / © ТСН

Реклама

Велике переселення політичної сили — сьогодні вранці судові виконавці почали виселяти членів партії «Європейська солідарність» з офісів. Причина проста — партійці понад п’ять років не сплачували орендну плату. Весь цей час вони судились, але програли всі можливі інстанції.

Детальніше йдеться у сюжеті ТСН.

Ранок. Історичний центр Києва. Судові виконавці намагаються потрапити в середину приміщень. Тут розташовані допоміжні офіси партії «Європейська солідарність».

Реклама

© ТСН

Виконавці усередину не пускають. Юристи партії кажуть — «ЄС» звідси давно переїхала, а приміщеннями користуються інші організації за договорами суборенди. Відтак рішення суду про виселення партії не може бути виконано.

«Це приміщення у користуванні інших осіб. Майно і речі партії відсутні», — зазначив представник «ЄС».

Конфліктна ситуація почалась у 2019 році. В офісному центрі, що знаходиться навпроти Києво-Печерської Лаври оселився «штаб кандидата у президенти Петра Порошенка». Територію вони назвали «прозорий офіс», чим підкреслювали «відкритість» свого кандидата. І перші місяці орендну плату, 15 доларів квадратний метр, вносили регулярно.

Але після поразки на виборах платити перестали. За словами власників будівлі, орендарі замінили замки, перепідключили камери відеоспостереження, виставили свою озброєну охорону та стали ігнорувати рахунки.

Реклама

Власники звернулись до суду. Наразі є два судових провадження. Перше про виселення партії із офісних приміщень, друге — про стягнення заборгованості за оренду цих приміщень. Перший позов пройшов всі інстанції — партію Порошенка зобов’язали виїхати. Позов про борги — все ще триває.

© ТСН

Незважаючи на спротив, судові виконавці починають відкривати двері. Спочатку відмичками. А потім і більш важкими інструментами.

Поки майстер боровся із замком, з’являється народний депутат від «ЄС» Микола Величкович. Він заявляє, що в приміщеннях, за які шість років ніхто не платив, розташована його депутатська приймальня. За його ж словами, він підписав зі своєю партією договір про оренду. Відтак, туди, нібито, входити заборонено.

© ТСН

Майстер продовжує відкривати двері. Хвилин за двадцять вони піддаються.

Реклама

© ТСН

В середині — ще одні пластикові двері. Теж замкнені. На них старий і вигорілий стікер — приймальня народного депутата Максима Саврасова. Відміток про Миколу Величковича і його приймальню немає. Ці двері також доводиться відкривати силою.

А ось так виглядає це офісне приміщення із середини — велика кухня з пляшками з під віскі, довгий коридор та декілька напівпорожніх кабінетів.

© ТСН

Загалом 450 квадратних метри. Отже за договором оренди, за нинішнім курсом виходить — майже 300 тисяч гривень на місяць.

© ТСН

Ближче до обіду з’являється ще один нібито суборендар — адвокат Ігор Головань. Це адвокат Петра Порошенка. Він стверджує що тут офіс його адвокатської контори. Щоправда, на сайті його компанії вказана інша адреса.

Реклама

Ігор Головань / © ТСН

Коли адвокат Головань іде, судова виконавиця починає опис приміщення. Все, що належить партії, було занотовано та відправлено на зберігання до Міністерства юстиції.

Наразі на цій території партія «ЄС» займає ще майже 1600 метрів офісних приміщень. Це і є той «прозорий офіс». За рішенням суду він теж має бути звільнений. Представники власника кажуть, що є домовленість — строк виселення — до березня 26-го року.

«Далі приміщення приведемо в належний стан, зробимо гінгієнічну чистку і приміщення будуть займати ті особи, які будуть сплачувати орендну плату. Підприємство буде працювати і платити податки в держбюджет», — заявили судові виконавці.

Раніше ми писали, що Петро Порошенко за серпень 2025 року збагатився на майже 1 млрд гривень.