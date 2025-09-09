Виїзд чоловіків 18-22 роки за кордон: демограф ошелешив наслідками для України

Олександр Гладун

Заступником директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун вважає, що виїзд молодих чоловіків за кордон негативно вплине на демографічну ситуацію.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

«Як на мене, це доволі погане рішення, як з точки зору демографії, так і у суспільно-політичному плані. Всі обґрунтування, які я чув, не сприймаю як серйозні. І навіщо це було зроблено, мені оцінити важко», — пояснив він.

Демограф зазначив, що він вважає, що малоймовірно, що такі люди згодом повернуться до України.

«Розумієте, йде війна і всі покоління повинні робити якийсь внесок в перемогу України. У цьому сенсі повинна бути солідарність між поколіннями, а не казати: „тих кому за 25 років нам не шкода, а шкода тих, хто молодший“. Це не дуже добре виглядає, м’яко кажучи. Я теж не розумію ці обмеження від 18 до 22 чи 25 років. У демографічному сенсі, я розумію чому такі обмеження існують, тому що це контингент українців, які народилися на початку 2000 років. Тоді дійсно була найнижча народжуваність, і цей контингент справді малий по чисельності відносно інших контингентів. А з політичної точки зору, виявляється, що цей прошарок українців має якісь привілеї у сенсі війни», — каже він.

Він зазначив, що варто було б залучати молодь до обслуговування військових ЗСУ. Також він додав, що це означає і втрати для українського ринку праці.

«Напередодні повномасштабного вторгнення середній вік матері при народженні дитини був 28 років, а батька біля 30 років. Тобто на демографічну ситуацію більше впливають вікові групи 25+. З плином часу ці молоді люди могли створити сім’ю і у них би народилися діти, а вони поїхали за кордон. Таким чином, це демографічні втрати, не тільки тому, що вони виїхали, а ще й втрати у відтворенні майбутніх поколінь», — сказав Олександр Гладун.

