Ексклюзив ТСН
247
Виїзд чоловіків 18-22 роки за кордон: "ефект доміно" та чому Україну покидатиме ще більше людей

Експертка пояснила наслідки виїзду молодих чоловіків за кордон.

Виїзд за кордон / © ТСН

З України виїжджатиме не лише категорія 18-22, а й старші вікові категорії, які мають законне право це зробити.

Про це у коментарі ТСН.ua розповіла HR-експертка Тетяна Пашкіна.

«Є загроза „ефекту доміно“. Якщо, наприклад, з України виїжджає хлопець віком 18-22 роки, то з ним у разі серйозних стосунків, виїде і його дівчина. Також слідом за хлопцями 18-22 можуть виїжджати їхні мами, якщо чоловік ще не дуже самостійний. Взагалі, жінки можуть вивозити і молодших дітей, аби за кордоном родина була разом. Тому тут насправді проблема не лише в тому, що з країни їдуть хлопці віком 18-22 роки, а є ще побічний ефект цього виїзду, коли навколишнє оточення, теж стає категорією ризику. Саме тому більш детально цю проблему варто аналізувати у січні наступного року, коли будуть відомі результати за півроку. Боюсь, що ці цифри нас дуже здивують і у них будуть не тільки хлопці категорії 18-22 роки», — каже Тетяна Пашкіна.

