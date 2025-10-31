Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: експерт пояснив, як це вплине на мобілізацію

Експерт пояснив, як виїзд молоді вплине на мобілізацію

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що через виїзд чоловіків віком 18-22 роки за кордон Україна втрачає мобілізаційний ресурс.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Експерт вважає, що рішення уряду було помилкою.

«Я ставлюсь негативно до цього. Вважаю, що це була помилка. Ми не тільки втрачаємо потенційний людський ресурс, який міг би стати потенційним захисником. Ми втрачаємо професійний ресурс, який би сплачував податки та підтримував би економіку. Я більш, ніж впевнений, що більша частина тих, хто виїжджає, ця вікова категорія, — вони не повернуться», — припускає Коваленко.

