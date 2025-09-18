Виїзд чоловіків 18–22 років за кордон: які наслідки вже відчутні в Україні

Українці почали звільнятися з роботи та їхати за кордон

Реклама

HR-експертка Тетяна Пашкіна розповіла, що дозвіл на виїзд молодим чоловікам за кордон — це непрогресивне рішення, оскільки такі люди почали масово звільнятися з роботи.

Про це вона сказала в коментарі ТСН.ua.

«Я не думаю, що цей дозвіл на виїзд чоловіків категорії 18–22 роки є прогресивним рішенням для вітчизняного ринку праці. Прогнозовано, що з часом, як наслідок, ми матимемо на ринку відповідний дефіцит робочих рук. Відомо, що в низці компаній уже відбуваються всередині масові звільнення саме цієї вікової категорії працівників. Тенденція, на жаль, така — молодь звільняється і виїздить», — зазначає HR-експертка.

Реклама

Тетяна Пашкіна зауважила, що вона сумнівається, що ці люди повернуться до України.

«У нас немає законодавчо робочого механізму щодо повернення мігрантів, якщо щось піде не так», — зазначає Тетяна Пашкіна.

Більше читайте в матеріалі: Відсутність продавців та офіціантів: якими будуть наслідки виїзду за кордон молоді 18–22 років





