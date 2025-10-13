- Дата публікації
Виїзд чоловіків 18-22 роки за кордон: кого не випускають з України
У ДПСУ пояснили, кого вони не випускають за кордон і які документи потрібно мати при собі.
У Державній прикордонній службі України повідомили, що вони не ведуть статистику тих чоловіків, віком 18-22 роки, які їдуть за кордон.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
«Щодо відмов на виїзд громадянам цієї вікової категорії, то їх кількість складає близько 60. Причини для відмов різні: у когось протермінований паспорт, хтось знаходився у розшуку, у когось не було військово-облікового документу», — повідомили у ДПСУ.
Прикордонники нагадують, що для перетину кордону особі потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ.
«За кордон з цієї вікової категорії не випускають тих осіб, які обіймають певні посади на державній службі. Вони можуть виїхати за кордон тільки у службове відрядження. Але були випадки, коли громадяни без службового відрядження намагалися виїхати з України», — розповіли у ДПСУ.
