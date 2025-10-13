Виїзд чоловіків 18-22 роки за кордон: кого не випускають з України

Виїзд за кордон / © ТСН

У Державній прикордонній службі України повідомили, що вони не ведуть статистику тих чоловіків, віком 18-22 роки, які їдуть за кордон.

«Щодо відмов на виїзд громадянам цієї вікової категорії, то їх кількість складає близько 60. Причини для відмов різні: у когось протермінований паспорт, хтось знаходився у розшуку, у когось не було військово-облікового документу», — повідомили у ДПСУ.

Прикордонники нагадують, що для перетину кордону особі потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ.

«За кордон з цієї вікової категорії не випускають тих осіб, які обіймають певні посади на державній службі. Вони можуть виїхати за кордон тільки у службове відрядження. Але були випадки, коли громадяни без службового відрядження намагалися виїхати з України», — розповіли у ДПСУ.

