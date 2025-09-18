ТСН у соціальних мережах

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: люди яких професій найчастіше покидають Україну

Експертка пояснила, у яких сферах буде дефіцит робочої сили.

Експертка пояснила, які наслідки через виїзд молоді за кордон очікує ринок праці

HR-експертка Тетяна Пашкіна розповіла, що виїзд молоді за кордон відчує на собі передусім сфера гостинності та роздрібна торгівля.

Про це вона сказала в коментарі ТСН.ua.

Торгівля, до речі, постраждала найбільше, бо саме там працювало найбільше людей вікової категорії до 22 років. Дефіцит продавців став ще більшим і їх уже не вистачає.

«Якщо казати про сферу гостинності, то там відповідно бракуватиме офіціантів, кухарів, гостес (обличчя закладу, працівник, який зустрічає гостей і відповідає за бронювання місць), операторів у контакт-центрах. Тобто це торкнеться прошарку тих вакансій, на які був потрібен мінімальний досвід роботи і досить юний вік. Певним чином це стосуватиметься сфери початкового виробництва і молодіжних професій в офісах. Їх там не так багато, але вони є. Тож що буде далі — ніхто не знає», — зауважує Тетяна Пашкіна.

Більше читайте в матеріалі: Відсутність продавців та офіціантів: якими будуть наслідки виїзду за кордон молоді 18–22 років.

