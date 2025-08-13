Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: названа ключова умова, кому дозволять

В Україні розглянуть можливість дозволити 22-річним чоловікам перетинати кордон / © ТСН

Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для чоловіків віком до 22 років, стали відомі нові подробиці цього запланованого нововведення.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський, на опрацювання цієї ініціативи може знадобитись не дуже багато часу — близько декількох тижнів.

«По-перше, є закон, який зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років мати військово-облікові документи», — каже Веніславський.

За його словами, виїзд, скоріш за все, може бути дозволений тим, хто виконав ці вимоги та пред’явить прикордонникам такі документи.

«Це ключове», — уточнює він.

Та додає: «Я самостійно напрацював відповідні законодавчі зміни. Є мій особистий законопроєкт, я його ще не реєстрував. Якщо буде згода, що ми це приймаємо, то це може бути дуже швидко. Думаю, протягом двох тижнів або місяця».

При цьому Веніславський зауважує, що у ініціативи про дозвіл перетинати кордон 22-річними чоловіками є очевидні плюси.

«Це дасть можливість молоді, яка виїхала за кордон у віці 16-17 років, вільно пересуватися. Є і ризики. У випадку, якщо війна затягується, це може бути використано для того, щоб свідомо люди виїжджали та не поверталися. Можуть бути негативні наслідки для мобілізації», — резюмував Веніславський.

Своєю чергою, один з народних депутатів від «Батьківщини» висловлював думку, що виїзд можуть дозволити лише студентам, які мають або запрошення, або учнівську візу.

Раніше повідомлялось про те, що українців попередили про можливі проблеми на кордоні з Польщею.