Виїзд до сіл чи оренда квартири на заході України: як українці готуються до зими і скільки це коштує

Українці готуються до зими / © ТСН

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Темрява, що триває тижнями, пара з рота у власній спальні, лід на вікнах зсередини кімнати та труби, які розриває від морозу. Минула зима залишила глибоку травму і водночас навчила виживати. До нових холодів українці готуються з впертістю, якій можна позаздрити, і на диво від держави вже не чекають. На запит енергобезпеки миттєво зреагував і ринок нерухомості — ціни змінюються чи не щотижня.

Де та як тепер українці готуються до морозів та скільки коштує гарантоване тепло вдома — дослідила кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

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Зміна пріоритетів: переїзд із мегаполісів до сіл

Киянка Олександра Борук разом із родиною — чоловіком, двома дітьми, двома собаками, котом і пітоном — залишила трикімнатну квартиру в столиці та переїхала до села Медвин, що за 140 кілометрів від Києва.

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«Ми купили хату. Це прям хата, і всі наші друзі завжди в шоці: "Навіщо ви це зробили?" Це або в метро ночуєш, або в коридорі. Ви уявляєте наш зоопарк у метро? І півтора місяця без опалення, як минулого року... Ні», — розповідає Олександра.

Хата на Київщині з 25 сотками землі стала родині у 300 тисяч гривень. Ще 22 тисячі гривень коштувала фура дубових дров. Для забезпечення базових умов родина відклала 130 тисяч гривень на свердловину, септик та сантехніку, а також привезла із собою зарядні станції та сонячну панель.

Пошуки житла родина розпочала ще навесні. Попит на сільські будинки виявився високим, а ціни постійно зростали.

«Воно з кожним днем дорожче. Повірте, ажіотаж на хати настільки великий, що ми, наприклад, з вечора їдемо домовляємося, що будемо дивитися хату, а в одинадцятій вечора нам кажуть: не їдьте, вже дали завдаток», — додає киянка.

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Скільки коштує орендувати квартиру на заході України

За даними аналітиків, через підготовку до зимового періоду мешканці столиці мігрують у межах агломерації або переїжджають до більш безпечних західних регіонів.

Ужгород: найдорожча оренда однокімнатних квартир — від 30 000 грн.

Львів та Івано-Франківськ: оренда становить від 22 000 до 25 000 грн.

Тернопіль, Луцьк, Хмельницький: житло можна знайти за 15 000–18 000 грн.

Київ: середня вартість однокімнатної квартири становить 17 000 грн (дешевші варіанти — на Лівому березі).

«Водночас на купівлю ціни залишаються або такими самими, або навіть збільшуються. І тут важливо розуміти, що ринок оренди Києва однаково залишається досить активним, тому що квартиру в середньому здають десь за 4 дні», — зазначає співзасновниця ГО «ЛУН-Місто» Анна Денисенко.

Також зберігається високий попит на приватні будинки під Києвом. Оренда котеджу, повністю підготовленого до блекаутів, коливається від 35 тисяч до 700 тисяч гривень на місяць.

Автономність у багатоповерхівках: досвід Одеси та Києва

Для тих, хто залишається у великих містах, головним завданням стає забезпечення автономності всередині квартир та будинків.

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Одеситка Маргарита Александренко, яка переживала відключення світла тривалістю від 7 до 10 діб поспіль, облаштувала запаси корму для кішки, їжі, води та свічок. Окрім зарядної станції, придбаної торік, цього сезону вона купила біотуалет за 5 тисяч гривень.

«У мене кредо з цією війною: "готуйся до найгіршого, але сподівайся на краще". У нього такий відвід є, труба, і можна в каналізацію собі десь злити. Незважаючи на те, що він такий компактний, він витримує вагу людини до 150 кілограмів. Можна до 50 походів зробити в нього, і це на 20 літрів води», — розповідає Маргарита.

У Києві наявність альтернативних джерел живлення стала ключовим критерієм під час вибору орендованого житла. Щонайменше тисяча багатоповерхівок столиці оснащена акумуляторами та генераторами, а третина з них має сонячні панелі.

Як приклад, у столичному будинку на 620 квартир встановлена гібридна система: три сонячні електростанції, акумулятори та промисловий генератор.

«Зараз, наприклад, одна з трьох сонячних електростанцій виробляє майже шість кіловат електроенергії, і на цих шести кіловатах у нас зараз їздять два ліфти, працюють чотири насоси, освітлення і підтримується робота камер спостереження. Тобто зараз будинок зовсім не споживає світло з мережі», — пояснює голова ОСББ Микола Чаруха.

Загальна вартість енергонезалежних заходів у цьому будинку сягнула майже 7 мільйонів гривень, проте завдяки участі у державних та міських програмах співфінансування («СвітлоДім», «ГрінДім», програма 70/30) мешканці сплатили лише 1,2 мільйона гривень (по кілька тисяч гривень із квартири). У будинку також заготовлено 2 тонни пального, що дозволить автономно функціонувати до трьох тижнів під час повного блекауту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 13 жовтня | ТАЄМНА УГОДА Трампа і РФ! СУД за Потоки! САБОТАЖ у Раді

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