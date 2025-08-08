ТСН у соціальних мережах

"Вийшов на вулицю — все зникло": чоловік дивом вижив під час удару російського дрона по Бучі

Росіяни напередодні атакували Бучу безпілотниками.

Автори публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Наслідки атаки на Бучу

Наслідки атаки на Бучу / © ТСН

Росіяни напередодні атакували безпілотниками Бучанський район на Київщині. Там постраждало троє жінок: у них гостра реакція на стрес.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Відомо, що через російський обстріл на одній вулиці постраждало щонайменше 7 будинків. Один із дронів впав просто на подвір’я, де проживав чоловік.

«Вдома був чоловік. Він був у дальній кімнаті. У будинку знесло дах, поруйнувало стіни. Дочка власника будинку каже, що подвір’я було засаджено квітами. Тепер тут руїни», — зауважує Юлія Кирієнко.

Чоловік каже, що на момент обстрілу він спав.

«Спав, прокинувся. Горить — що мені робити? Подивився, вийшов на вулицю. Все зникло: у гаражі були інструменти на мільйон. Хата то таке — вона стара вже», — каже Юрій.

Родина Юрія під час окупації Бучі не виїжджала, перед їхнім будинком стояла російська техніка. Зять Юрія тоді загинув.

«САУ стояла тут через три будинки. І це все летіло через нас. Мій чоловік загинув 3 березня. Він був у теробороні», — розповіла донька власника будинку, який постраждав через обстріли РФ.

Нагадаємо, через удари по Бучі пошкоджені 52 будинки.

