Вийшов у магазин і вижив: жителі Сум розповіли про звірячий удар по місту

Наслідки атаки на Суми / © Associated Press

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У Сумах через російський обстріл 4 загиблих та понад 20 поранених. Напередодні росіяни підступно вдарили по місту: із реактивної системи залпового вогню накрили середмістя, цілили саме по цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

П’ять влучань у різні мікрорайони Сум. Другий день поспіль росіяни атакують місто із далекобійної реактивної артилерії. Касетними боєприпасами цілять по будинках, вулицях, лікарнях, підприємствах. Вибухи лунали щокілька секунд. Один снаряд влучив по вулиці, де на момент удару було дуже людно, і багато авто якраз зупинились на червоний сигнал світлофора на перехресті. Після вибуху спалахнули та вщент згоріли дві автівки. На місці удару загинув чоловік.

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Ще один снаряд убив чоловіка на власному городі. Згодом у лікарні від численних поранень померла поранена жінка, а потім іще один чоловік, його 7-річна донька важко поранена і нині у лікарні. Загалом, уламкових поранень зазнали 25 містян. Серед постраждалих — четверо дітей, від 3 до 17 років. З них троє — у реанімації. Руйнувань зазнали півтора десятка цивільних будівель: багатоповерхівка, приватні будинки, лікарня.

Ще один боєприпас імовірно вибухнув у повітрі. Його уламки пробили стелю в квартирі на 9-му поверсі та застрягли у дивані однієї з квартир. Власник оселі лишився живий лише тому, що за пів години до атаки вийшов у крамницю.

Наслідки атаки на Суми / © Сумська міська рада

«Прямо у диван, де я лежав. Ну, диван я вже виніс. Ось знаходжу під диваном. Це тільки залишки, вже забрали багато чого», — каже чоловік.



Деякий час після атаки людей не пускали всередину будинку доки боєприпас знешкоджували вибухотехніки.

У місті оголошено дводенну жалобу за загиблими унаслідок російського теракту.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, російські військові обстріляли центр Сум. Внаслідок обстрілу загинула три людини, є багато поранених.

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