"Визволення" з ТЦК і втеча з України: хто насправді "рятує" ухилянтів і як це закінчується

Як аферисти обіцяють уникнути мобілізації

“Тік-Ток воїни” відомі на всю країну. Вони відкрито заявляють, що вирішують будь-які проблеми з ТЦК і навіть забирають мобілізованих просто з полігонів. Аудиторія цих «героїв» вражає — десятки тисяч підписників, які в коментарях дивуються їхній «всесильності».

Проте проект «Хапуга.UA» провів власне розслідування і з’ясував: за масками «рятівників» ховаються звичайні кримінальники, аферисти та дезертири.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Забрати з ТЦК, з полігону, дати бронь, вивезти за кордон!? ЛЕГКО! ЦІНИ, УМОВИ ТА … “РОЗВОДНЯК”

«Забрали з полігону»: вистава для соцмереж

Найбільш медійним «нелегальним перевізником» у Тік-Ток є такий собі Віктор Хопта. На своїх акаунтах він регулярно публікує відео, де бравурно звітує про «успішні операції».

Хопта пропонує послуги, що не вкладаються в голові: виготовлення паспортів без присутності замовника, «бронь» від мобілізації та нелегальний вивіз чоловіків бусами. Але все це — лише Тік-Ток вистава.

Шахрайські дописи

Хто такий Віктор Хопта насправді?

Розслідування показало: Хопта — не «визволитель», а звичайний грабіжник. Від січня він переховується від українського правосуддя. За ним «плаче» стаття 186 КК України (грабіж, поєднаний із насильством).

Ба більше, цей «Тік-Ток воїн», який нібито щодня штурмує ТЦК у Тернополі чи Золочеві, вже понад 4 роки не живе в Україні. Згідно з даними системи «Аркан», він востаннє перетнув кордон на виїзд ще 25 жовтня 2021 року. Всі його відео про «поїздки на полігони» — це монтаж та відверта брехня.

Схема «Кидок на аванс»

Головна мета цих відео — виманити гроші. Хопта запевняє, що бере оплату після перетину кордону, але в приватній переписці з’являються інші умови.

Ціна питання — 8 тисяч євро. Обов’язкова «бронь місця» — аванс у 2 тисячі євро.

Як тільки журналісти під виглядом клієнтів запропонували передати гроші готівкою в Ужгороді перед виїздом, аферист миттєво втратив інтерес: «Гроші біля квартири — значить, ви ніде не їдете. З Богом».

Спільник-дезертир та «зірка» YouTube

У Хопти є спільник — Валентин Ковалевич. Він також веде Тік-Ток канал і розповідає, як скасовує присяги та «визволяє» батьків п’ятьох дітей. Насправді Ковалевич — кримінальник зі стажем. Ще у 2017 році він на телебаченні зізнавався у крадіжках із заводів та дач. За даними джерел «Хапуга.UA», зараз Ковалевич — дезертир, який двічі втікав із військової служби (востаннє у березні 2025-го). У серпні того ж року його затримали прикордонники за 50 метрів від кордону, але він знову втік і тепер веде ефіри з-за кордону.

«Скамери», яких шукають не лише правоохоронці

Інший фігурант ринку нелегальних послуг, Богдан Стефанів, відкрито називає Хопту «скамером» (шахраєм). Стефанів сам виїхав за кордон за схемою інвалідності і тепер «консультує» інших за суми від 7 до 15 тисяч доларів.

За словами Стефаніва, Віктора Хопту активно шукають не лише поліцейські, а й ошукані «клієнти». За інформацію про його місцеперебування нібито пропонують 50 тисяч євро.

Богдан Стефанів (з інтерв’ю): «Віктор Хопта, такими простими словами — скамер. Люди дають за його місцезнаходження 50 тисяч євро. Я думаю, якщо ви це поставите в ефір, його знайдуть дуже швидко».

Чому ці сайти досі живуть?

В Україні існують десятки ресурсів, які відкрито пропонують:

Виключення з військового обліку («білий квиток»).

Видалення з бази розшуку ТЦК.

Оформлення «багатодітного батька» за гроші.

Ці пабліки та сайти — пряма здобич для кіберполіції. Чому вони продовжують працювати в мережі — питання відкрите.

