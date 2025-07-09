Вижила, бо була на роботі: жінка з розбомбленого у Києві будинку розповіла, що думає про РФ

Наслідки атаки на Сирець 8 липня

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Мешканці будинку на Сирці, що у Києві, в який 8 липня минулого року влучила російська ракета, досі без житла. Тоді внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці загинули 13 людей, серед них — п’ятеро дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Люди вшанували пам’ять загиблих сусідів

Під завалами багатоповерхівки загинуло 13 людей, серед них — п’ятеро дітей. Це була найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку столиці. Ті, кому вдалося вижити того трагічного дня, сьогодні зібралися біля будинку, аби вшанувати пам’ять загиблих — сусідів, друзів та родичів.

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«Я якраз з того підʼїзду, якого немає. Думали буде легше. Цей рік чекали, чекали, що буде краще. Ні, сьогодні зранку просипаюся від того, що я просто плачу. Бо це всі мої сусіди загиблі …. Дуже важко і нікому не пробачимо ми цим рашкам, ніколи, я ненавиджу», — каже жителька зруйнованого будинку Маргарита Рибченко.

Маргарита Рибченко / © ТСН

Маргарита каже: відійти від атаки, яка забрала життя сусідів та позбавила її власної домівки, не вдається досі. У момент вибуху жінка була на роботі, в квартирі загинув її собака.

«Ми все рівно стаємо сильнішими. Сильнішими набагато. З цього горя ми беремо краще. Бо наша нація — натуральна нація, вона сильна. Українці дуже сильні і я думаю, що все буде добре», — каже вона.

У річницю російської атаки сусіди несуть квіти та іграшки до місця трагедії.

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Олена Трінкершу — переселенка з Донецька. Мешкала тут від 2014 року. Тож втрачає дім — вже вдруге. Частина мешканців зруйнованої багатоповерхівки після атаки поселилась у родичів, інші — орендують квартири, і ще 10 родин — отримали соціальне житло. Маргарита нині мешкає у сусідньому будинку. З вікна якого вже місяць — спостерігає за відбудовую.

Як відбувається відбудова будинку

Нині ж на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають ремонтні роботи. Будівельники вже демонтували рештки двох підʼїздів. Вцілілу частину цегляного будинку планують укріпити, а обвалені підʼїзди добудують монолітними.

Відновлюють будинок за кошти міського бюджету. За документами, завершити роботи мають до кінця цього року. Проте у райраді кажуть, що ремонтні роботи можуть затягнутись до 2026 року.

До прильоту ракети, розповідає голова ОСББ, мешканці цього будинку жили як одна дружня родина. А тепер — підтримують одне одного і час від часу зустрічаються біля свого житла з надією одного дня повернутися додому.

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