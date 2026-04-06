ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
743
Час на прочитання
2 хв

Вижив лише чоловік: в Одесі росіяни вбили 30-річну жінку та її 2-річну дитину — що відомо

Нічна атака на Одесу: серед загиблих 30-річна мати та її 2-річна дитина. Рятувальна операція триває, під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.

Автор публікації
Сергій Осадчук
Наслідки атаки по Одесі

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Одесу дронами-камікадзе, цілеспрямовано вдаривши по житлових масивах. Унаслідок удару загинуло троє людей, серед яких 30-річна жінка та її дворічна донька. Кількість поранених наближається до 20, серед них — маленькі діти та вагітна жінка. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, під якими ще можуть перебувати люди.

На місці трагедії працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Вижив лише батько: трагедія однієї родини

У Київському районі міста «Шахед» влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши обвал з п’ятого по другий поверхи. У цьому будинку загинула молода мати з донькою, якій було лише два з половиною роки. Їхній батько дивом залишився живим — за мить до вибуху він вийшов до автомобіля за окулярами, проте отримав поранення під час самого прильоту.

Постраждалі мешканці згадують нічне жахіття зі сльозами на очах.

Влада, постраждала: «Хтось встиг вибігти, хтось спускався, хтось був у квартирах. Ми почули кілька вибухів. Дехто зрозумів, що треба спускатися, хтось не встиг. Після прильоту вже усі вибігли на двір дивитися, що трапилося. Жах, жахіття — це ніби, знаєте, як у фільмах про апокаліпсис».

Рятувальна операція та масштаби руйнувань

Пожежі, що спалахнули після влучань, вдалося ліквідувати попри постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу подальших обвалів надзвичайники використовують підйомний кран, працюючи у підвісних люльках.

Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС: «Проводяться аварійно-рятувальні роботи, тому що за попередньою інформацією під завалами можуть бути люди. Залучені кінологічні служби, на місці працюють психологи ДСНС та Національної поліції».

Масштаби руйнувань у Київському районі вражають. За словами голови районної адміністрації Марини Лозовенко, пошкоджено:

  • 12 багатоповерхівок;

  • 22 приватних будинки;

  • один дитячий садок;

  • зафіксовано близько 670 вибитих вікон.

Стан поранених

У лікарнях наразі перебувають 13 осіб. Стан двох із них медики оцінюють як тяжкий. Серед потерпілих — двоє дітей та вагітна жінка, у якої діагностували переломи ніг і тазу.

З людьми на місці працюють кризові психологи.

«Люди втратили житло, цінності, вони не знають, де будуть жити. Їм потрібно хоча б виговоритися, вивільнити ті емоції», — каже психологиня Ірина Боровиченко.

Пошукова операція на місці зруйнованої багатоповерхівки триває. Дані щодо кількості жертв можуть бути неостаточними.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 09:00 НОВИНИ 6 квітня. ЖЕРТВИ ударів ПО УКРАЇНІ! ЖАХ в ТЦК! Нові УЛЮБЛЕНЦІ УКРАЇНЦІВ

Дата публікації
Кількість переглядів
743
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie