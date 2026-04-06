Наслідки атаки по Одесі

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Одесу дронами-камікадзе, цілеспрямовано вдаривши по житлових масивах. Унаслідок удару загинуло троє людей, серед яких 30-річна жінка та її дворічна донька. Кількість поранених наближається до 20, серед них — маленькі діти та вагітна жінка. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, під якими ще можуть перебувати люди.

На місці трагедії працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Вижив лише батько: трагедія однієї родини

У Київському районі міста «Шахед» влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши обвал з п’ятого по другий поверхи. У цьому будинку загинула молода мати з донькою, якій було лише два з половиною роки. Їхній батько дивом залишився живим — за мить до вибуху він вийшов до автомобіля за окулярами, проте отримав поранення під час самого прильоту.

Постраждалі мешканці згадують нічне жахіття зі сльозами на очах.

Влада, постраждала: «Хтось встиг вибігти, хтось спускався, хтось був у квартирах. Ми почули кілька вибухів. Дехто зрозумів, що треба спускатися, хтось не встиг. Після прильоту вже усі вибігли на двір дивитися, що трапилося. Жах, жахіття — це ніби, знаєте, як у фільмах про апокаліпсис».

Рятувальна операція та масштаби руйнувань

Пожежі, що спалахнули після влучань, вдалося ліквідувати попри постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу подальших обвалів надзвичайники використовують підйомний кран, працюючи у підвісних люльках.

Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС: «Проводяться аварійно-рятувальні роботи, тому що за попередньою інформацією під завалами можуть бути люди. Залучені кінологічні служби, на місці працюють психологи ДСНС та Національної поліції».

Масштаби руйнувань у Київському районі вражають. За словами голови районної адміністрації Марини Лозовенко, пошкоджено:

12 багатоповерхівок ;

22 приватних будинки ;

один дитячий садок ;

зафіксовано близько 670 вибитих вікон.

Стан поранених

У лікарнях наразі перебувають 13 осіб. Стан двох із них медики оцінюють як тяжкий. Серед потерпілих — двоє дітей та вагітна жінка, у якої діагностували переломи ніг і тазу.

З людьми на місці працюють кризові психологи.

«Люди втратили житло, цінності, вони не знають, де будуть жити. Їм потрібно хоча б виговоритися, вивільнити ті емоції», — каже психологиня Ірина Боровиченко.

Пошукова операція на місці зруйнованої багатоповерхівки триває. Дані щодо кількості жертв можуть бути неостаточними.

