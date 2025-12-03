Вижив після тяжкого поранення, але загинув у ДТП: водій на елітному авто на смерть збив військового

Місце ДТП / © ТСН

До суду передали справу про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, в якій у лютому на Рівненщині загинув 35-річний військовослужбовець Сергій Заболотський. Чоловік вижив після тяжких поранень на Запорізькому напрямку, але загинув у тилу, переходячи дорогу на пішохідному переході.

Родина загиблого Сергія, який пішов на фронт, хвилюється, що винуватець, представник впливової родини, може уникнути покарання.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Трагедія на «зебрі»

Трагедія сталася у лютому, коли Сергій Заболотський повертався зі служби. Прямо на пішохідному переході його збив дорогий автомобіль.

«В результаті наїзду на пішохода відкинуло на праву смугу руху, де на нього здійснив переїзд ще один автомобіль», — каже прокурорка Рівненської обласної прокуратури Людмила Шевчук.

Свідок тоді розповідав ТСН, що Сергія збив «мажор, який не зупинився навіть і близько» — автомобіль марки «Ягуар».

«Зі слів відомо, що він там вийшов, подивився і навіть не допомагав піднімати „Ауді“ для того, щоб вийняти тіло чоловіка», — каже вдова Вікторія Заболотська.

Рідні бояться, що водій уникне покарання

Рідні Сергія — дружина Вікторія та мати Галина переживали, що винний у смерті чоловіка може уникнути покарання. Одразу після ДТП водія «Ягуару» забрали до лікарні, де він пробув не менше місяця і жодного разу не сконтактував із родиною.

«Так як нам сказали люди, які їх знають, що це впливова родина», - каже мати загиблого Галина Заболотська.

Вікторія вперше почула чоловіка лише після того, як про трагедію вийшов сюжет на ТСН.

«Вийшов наш сюжет і в той самий день він до мене подзвонив вибачитись», - каже вдова.

Суд і винуватець

Після 9 місяців розслідування, численних експертиз та слідчих експериментів справу скерували до суду.

Врешті, підозру оголосили 29-річному кермувальнику «Ягуару», встановивши, що саме його дії призвели до смерті пішохода, тоді як водій «Ауді» залишився у справі як свідок.

«Було встановлено, що саме дії 29-річного водія призвели до наслідків, які настали, тобто смерті пішохода», - каже прокурорка Людмила Шевчук.

Перший коментар обвинуваченого

У судовій залі обвинувачений, намагаючись уникнути погляду рідних загиблого, клопотав через адвоката про скасування арешту, накладеного на його транспортний засіб, але суд у цьому відмовив.

Обвинувачений перебуває не в СІЗО і не під домашнім арештом, оскільки вніс заставу у 60 000 гривень.

По суті справи він говорити відмовився, але на камеру дав перший короткий коментар.

«Я щиро співчуваю потерпілим і саме гірше, що загинув військовий і час назад не повернути. Більше я нічого добавити не можу», - каже він.

Якщо провину обвинуваченого доведуть у суді, йому може загрожувати до 8 років за ґратами.

