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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

Вижив після удару FPV-дрона: неймовірна історія порятунку 25-річного бойового медика

Лікарі врятували молодого бойового медика, який дістав тяжке поранення через FPV-дрон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Владислав

Владислав / © ТСН

Бойового медика, що втратив ноги на Донеччині, врятували у Дніпрі. Багатогодинна операція та три літри перелитої крові — все, щоб 25-річний Владислав вижив і зміг без болю ходити на протезах. Сам поранений військовий медикам допомагає, не втрачає оптимізму і певен — йому все вдасться.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Аби мама не плакала, Владислав каже: тримається, не дає шансу зневірі і має мету — якомога швидше підвестися. Юнак з Камʼянського пішов на строкову службу пʼять років тому, потім вивчився на електромонтера. Та щойно почалося повномасштабне вторгнення — одразу повернувся до війська. Вивчився на бойового медика, щоб допомагати пораненим побратимам.

Та що сам потребуватиме допомоги — того ранку на Донеччині не припускав. На світанку разом із побратимом саме йшов на позиції.

"Зустрічала "пташка". І "пташка" була не одна, в з "подарунками". Мій побратим зміг відбігти на потрібну дистанцію. А мене вона наздогнала, тому що я їй показався більш гарною ціллю", — каже Владислав.

Після вибуху FPV-дрона одразу зрозумів, що з ногами біда, ще й сильна кровотеча. Та попри усі вміння, зупинити її самотужки не міг.

"Не можеш одразу збагнути, що трапилось. Я собі натягнув турнікет, але сил немає його затягнути, тому що в мене травматична ампутація обох нижніх кінцівок. І на той момент мені їх відірвало по коліна одразу. Тобто півтора-два літри крові зразу пішло", — каже військовий.

Побратим відтягнув Владислава і за вказівками пораненого бойового медика надав допомогу. До Дніпра захисника доправили у тяжкому стані. Його прооперували та перелили понад три літри крові. Нині медики певні: 25-річний Владислав ще бігатиме на протезах. Особливо з такою жагою до життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Костянтинівка В ОБЛОЗІ! В ТЕ, що ВІДБУВАЄТЬСЯ В МІСТІ неможливо ПОВІРИТИ!

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