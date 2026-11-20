Жителі восьмиповерхівки на Голосіївському проспекті, 118, корпус 1 опинилися у холодній пастці

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У Києві опалювальний сезон для житлового фонду офіційно стартував 2 листопада, проте для частини містян тепло в оселях так і залишилося лише обіцянкою. Поки комунальні служби звітують про підключення житлового фонду, мешканці окремих багатоповерхівок змушені виживати у крижаних квартирах, рятуючись підручними засобами.

У такій холодній пастці опинилися жителі восьмиповерхівки на Голосіївському проспекті, 118, корпус 1. Люди скаржаться: попри численні звернення до всіх можливих інстанцій, опалення в їхньому будинку досі не ввімкнули, а ремонтні роботи під вікнами кинули на півдорозі.

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Мерзнуть 120 квартир: як мешканці рятуються від холоду

Будинок на Голосіївському проспекті — не новий, має чотири під’їзди та 120 квартир, де проживає чимало літніх людей і дітей. Від початку опалювального сезону теплоносій сюди не подавали взагалі. Аби хоч якось зігрітися у холодних помешканнях, мешканці змушені використовувати газові плити, грілки та вдягатися у кілька шарів теплого одягу.

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«Причиною є пошкодження труби теплопостачання, яке досі не усунуто. Фактично люди змушені жити в холодних квартирах, не маючи жодного розуміння, коли в їхніх оселях нарешті з’явиться тепло. Наш восьмиповерховий будинок не новий, у ньому чотири під’їзди — люди мерзнуть у 120 квартирах», — розповідає ТСН.ua мешканка будинку Алла.

Бригада «Київтеплоенерго» приїхала на другий тиждень після звернень / Фото мешканців будинку

Історія однієї труби: ігнорування з літа та кинута розкопка

Щоб вирішити проблему, люди зверталися до всіх відповідальних служб — від місцевого ЖЕКу до Голосіївської РДА. Проте, як кажуть мешканці, їхні спроби достукатися до комунальників розбилися об байдужість, адже про пошкодження мереж було відомо задовго до холодів.

«Усі звернення жодного результату не дали. А начальник ЖЕКу фактично зняв із себе відповідальність за ситуацію, повідомивши, що не має можливості вирішити цю проблему. Від нас всі відмахнулися — виживайте, як хочете. Насправді, проблема виникла ще влітку, коли виконували гідравлічні випробування і у підвалі прорвало трубу. Про це добре знали у ЖЕКу та власник комерційного приміщення, але ніхто нічого не зробив, щоб виправити ситуацію», — розповідають мешканці.

Трубу розкопали і поїхали. Розрта ділянка так і заишилася під будинком / Фото мешканців будинку

Лише приблизно через два тижні після початку звернень біля будинку з’явилася аварійна бригада «Київтеплоенерго» і провела земляні роботи. Однак майстри пошкоджену трубу так і не відремонтували.

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«Розкопана ділянка залишилася без належного завершення ремонтних робіт, а будинок — без опалення. Ми не розуміємо, чому в умовах опалювального сезону цілий багатоквартирний будинок може залишатися без тепла, попри численні звернення мешканців та обізнаність відповідальних служб про проблему», — кажуть представники будинку.

Після розголосу проблеми у соціальних мережах з’ясовувалося, що таких будинків чимало по Києву.

Позиція КМДА: дефіцит кадрів та обіцянки перед морозами

У мерії підтверджують: на Голосіївському проспекті, 118, корпус 1 дійсно сталася аварія на мережах, і люди в будинку ще не отримували тепла. Головною причиною затримок у міськадміністрації називають брак персоналу для ліквідації таких аварій.

«Бригади працюють у цілодобовому режимі. Станом на зараз „Київтеплоенерго“ працює над усуненням пошкоджень, які сталися, зокрема, на старті опалювального сезону під час розгортання системи. Дається взнаки великий брак персоналу, адже на цілодобову виснажливу роботу „в полі“ черги з кандидатів немає. Зміщення термінів можливе через повторні аварійні випадки або потребу додаткових робіт, що виникла вже у процесі ліквідації», — пояснюють у КМДА.

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Щодо ситуації з незавершеним ремонтом біля будинку на Голосіївському проспекті в мерії запевняють, що залишити трубу без належного завершення робіт працівники не могли з власної волі чи навмисне.

«Могла бути екстрена ситуація, коли бригаду залучити на іншу, більш критичну адресу. У цілодобовому режимі у нас працює до 40 бригад, поступово вони зменшують кількість аварійних ситуацій, які виникли на старті сезону опалення», — зауважують комунальники.

У міськадміністрації додають, що після вихідних очікується суттєве похолодання, тому всі подібні випадки в місті будуть на контролі.

«Одна справа — відсутність тепла сьогодні, коли на вулиці +12, а коли температура опускається до нуля й нижче — це вже інше. Тому оперативний штаб прийматиме рішення щодо вирішення проблеми в таких будинках», — обіцяють у КМДА.

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