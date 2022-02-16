Взаємна інспекція: білоруський військовий аташе побував на маневрах українських військ на Рівненщині

Взаємна інспекція: білоруський військовий аташе побував на маневрах українських військ на Рівненщині

Щоб запобігти провокаціям усі стрільби відбувалися в бік протилежний від кордону.

Український військовий аташе повернувся з Білорусі, де відвідав військові маневри російських та білоруських військ. Представник Білорусі сьогодні стежить за маневрами українських військ на Рівненщині.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Там побував і президент України Володимир Зеленський. Полігон розташований за 85 кілометрів від кордону з Білоруссю. Наші військові застосовували на навчаннях, зброю надану Україні союзниками: зокрема, протитанкові гранотомети «Енлоу», протитанкові ракетні комплекси «Джавеліни» та інше озброєння.

Щоб запобігти провокаціям усі стрільби відбувалися в бік протилежний від кордону. Білоруський військовий аташе коментарів не давав. А наші військові закликали українців - спати спокійно. Готові, кажуть, до усього.

Білоруський військовий аташе стежить за маневрами українських військ | Новини світу

Водночас у білоруському міністерстві закордонних справ запевнили, що російські війська залишать Білорусь після навчань "Союзна рішучість-2022".

Як заявив очільник білоруського відомства Володимир Макей: " на території республіки не залишиться воєнного потенціалу Російської Федерації - ні солдат, ні зброї".

Навчання у сусідній Білорусі стартували 10 лютого і мають завершитися 20. Напередодні Росія також заявляла про початок відведення військ від українських кордонів. На базу нібито повертають підрозділи двох військових Округів - Західного (він межує з Північчю України) та Південного (це поруч з українським Сходом та Кримом).

До заяв про відведення військ і в Україні, і в країнах заходу ставляться дуже обережно: наочно ознак деескалації ніхто не бачить і чекають на підтвердження.

В МЗС Білорусі заявили про відведення російських військ після навчань | Новини світу

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