Вже 15 влучань: у Харкові росіяни знищують університет міського господарства і сусідні будинки

П’ятеро людей поранені у Харкові, після того, як зранку росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Одна влучила у житловий будинок у середмісті. Там поранення отримали четверо мешканців, двоє з них потрапили до лікарні. Ще одне влучання зафіксували в університет міського господарства, будівля вишу зазнала значних руйнувань. Охоронця закладу травмувало уламками скла, йдеться в ТСН.

“Лежимо, воно прилітає. Бабах! На тебе все сиплеться. За кілька хвилин другий постріл”, - розповідає жінка, яку врятували з-рід завалів її дому, куди влучила ракета.

За кілька годин після прильоту пан Сергій вже заклеїв плівкою вікна своєї квартири. По сусідству збирає речі своїх батьків Станіслав. Літніх матір та вітчима вже вивіз з розтрощеної оселі. “Вони зараз уже у безпечному місці. Не поранені, живі. Дивом відбулися просто переляком. Мама була в туалеті, а вітчим спав на ліжку і на нього зверху впало. Вікна вилетіли. У цьому будинку віл початку війни мало людей, декілька квартир всього. Тут уже був приліт. Не в цей будинок, а поряд”, - розповідає він.

Недільного ранку люди з валізами, пакунками лишають свої помешкання. Забирають усе, що вміщається у руки і шукатимуть прихисток на ніч. Адже без вікон та комунікацій жити тут неможливо. Вирва від ворожої ракети просто під вікнами. Росіяни влучили у фасад. “Є руйнування, але немає загрози обвалів. І зараз наші спеціалісти будуть обстежувати. У нас є можливості відселити у гуртожитки людей, які бажатимуть, ми розмістимо у гуртожитки”, - каже міський голова Ігор Терехов.

“Частково пошкоджений фасад цього будинку. А також сусідні житлові будівлі. Вилетіли вікна та також пошкоджені фасади цих будівель. Горіло сміття у підвалі, а також автомобіль, який розташовувався поруч цих будівель”, - додають рятувальники.

Друга ракета поцілила в університет міського господарства, тож обвалилися п’ятий та четвертий поверхи. У момент вибуху в будівлі був лише охоронець. Він відбувся переляком та подряпинами. “Це цегельна конструкція будівлі, пустотні перекриття. Ми ще подивимось, в якому стані. Ми знаємо, як це робити. Взагалі у нас 13, ще 2, і це вже 15 влучань. Лишилось тільки 2 гуртожитки, які сьогодні можна експлуатувати з 8. Ситуація складна, але я оптиміст - ми все зробимо. А цю сволочь переможемо”, - переконує ректор закладу Володимир Бабаєв.

На місці обох прильотів працюють правоохоронці та збирають уламки ракет. “За попередніми даними вибухотехніків, це були саме ракети С-300. Вже відкрито кримінальне провадження за ч1 ст 438 порушення законів і звичаїв війни”, - твердять в поліції.

Найближчим часом пошкоджені будівлі обстежуватимуть фахівці і вже згодом стане зрозуміло, чи все зруйноване можна відновити.

Читайте також:

Огляд нерухомості у Києві 2023: як змінилися ціни у різних районах, основні тенденції

Новий великий наступ Путіна: експерт назвав, які українські міста перебувають під загрозою

Де і коли розпочнеться новий масштабний наступ росіян: прогнози влади, Заходу і експертів