Вже без гучних заяв та погроз: як сталася чергова "бавовна" на Кримському мосту і що чекає споруду

Жителі і туристи окупованого Криму вже навіть не дивуються і доволі спокійно спостерігали з керченського берега за черговою "бавовною" на мосту.

Кілометрові затори, димова завіса і відсутність гучних заяв та погроз – чергова серія вибухів сталася напередодні на Керченському мосту. Окупанти по ньому знов перекривали рух. За кілька годин повідомили, що потерпілих або загиблих через вибухи немає. У всьому звинуватили Україну.

Про нинішні вибухи та іншу "бавовну" на Керченському мосту, йдеться в ТСН.

Кримчани уже звикли до "бавовни" на мосту

Жителі і туристи окупованого Криму вже навіть не дивуються і доволі спокійно напередодні спостерігали з керченського берега за черговою "бавовною" на мосту. Дим там здіймався одразу в кількох місцях.

Після вибухів на переправі і роботи російської ППО, яке фільмували місцеві, над Керченським мостом з'явилась димова завіса. Окупанти повідомили, що це зробили спеціальні служби. Ніби для маскування. Однак в українських телеграм-каналах одразу з'явились меми, зокрема, про вейперів і кальянний міст.

Вперше вибухи на Керченському мосту пролунали восени минулого року – наступного дня, після дня народження Путіна. Тоді через "бавовну" від переправи відвалилися два прольоти автошляху, а на залізничній частині мосту загорівся потяг з паливом. Загинуло четверо росіян, які невдало обрали час, щоб відвідати окупований півострів. Окупанти взялися відновлювати переправу і відкрили проїзд по ній лише в травні – до чергового прильоту. 17 липня Керченський міст впав вдруге.

Керченський міст окупанти почали будувати за два роки після захоплення Криму. Першу чергу відкрили у 2018-му. І після повномасштабного вторгнення в Україну саме цей шлях вони використовують для переправки зброї та військової техніки з Росії на окупований півострів, а звідки – на південний фронт.

Що кажуть окупанти

Під час попередніх "бавовн" на мосту російське керівництво то намагалося замовчувати про вибухи, то звинувачувало в них навіть американські і британські спецслужби, то погрожувало Україні "судним днем".

Нині ж і Кремль, і кримські місцеві окупанти якось доволі буденно констатували – прилетіло дві ракети. Звинуватили в "бавовні" вони, звичайно, Україну. Наші ж відомства вибухи у Криму не коментують. Однак за останні півтора роки українське керівництво неодноразово заявляло, що Керченський міст для Криму – це зайва конструкція.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українці вибухнули мемами після задимлення на Кримському мосту!

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня в районі Кримського мосту лунали потужні вибухи. 12 серпня вдень в районі мосту гучні "хлопки" звучали вдруге за добу. Загалом тоді нарахували 10 вибухів.

Сьогодні, 13 серпня, рух Кримським мостом знову перекривали.