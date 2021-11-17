Вже час її вводити: названо приголомшливу кількість українців, які ще не дійшли за другою дозою COVID-щеплення

Вже час її вводити: названо приголомшливу кількість українців, які ще не дійшли за другою дозою COVID-щеплення

Ляшко наголосив, що лише два щеплення захищає здоров'я.

В Україні станом на 17 листопада принаймні першу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали 40% українців віком від 18 років.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 17 листопада.

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За даними МОЗ, позначку у 40% вакцинованих перетнули вісім областей та місто Київ.

"У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації", - зауважив Ляшко.

Голова МОЗ закликав тих, хто ще не отримав другого щеплення, пройти повний курс вакцинації. З його слів, лише так вакцина буде захищати здоров'я.

"Наразі понад 600 шістсот тисяч українців ще не дійшли за своєю другою дозою попри те, що час її введення вже надійшов. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації", - наголосив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні у "жовтій" зоні незабаром посилять карантин, запровадивши обов'язковий повний курс вакцинації для роботи закладів в карантинних обмеженнях.

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