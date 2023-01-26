Розкішний відпочинок під час війни і пікантні фото: скандальна речниця ДПСУ змінила роботу

Отримала продовження гучна історія з тепер уже колишнею речницею Південного регіонального управління держприкордонслужби Іванною Плантовською.

Нагадаємо, на початку січня ця військовослужбовиця під час війни похизувалась в мережі своїми пікантними фотографіями. Жінка відпочивала та хвалилася розкішним життям.

Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Це обурило тисячі українців. В тому числі – і керівництво ДПСУ.

Одразу після скандалу в ДПСУ заявили, що будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою.

Як з'ясувалось, станом на зараз Іванна Плантовська вже не є речницею одеських прикордонників.

"Вона вже не у нас і слава Богу", - повідомило ТСН.ua джерело в Південному регіональному управлінні ДПСУ.

На питання про те, чи відповідає інформація деяких ЗМІ, що Плантовська переведена до прикордонного загону в Житомирі, одеські прикордонники повідомили, що не можуть цього ні підтвердити, ні спростувати.

Своєю чергою, в 9-му прикордонному загоні Січових Стрільців (м.Житомир) нам відповіли, що не спростовують інформації про те, що Плантовська переведена саме до них. "Сподіваюсь і знаю, що посада, на яку вона буде призначена, не буде пов'язана зі зв'язками з громадськістю", - повідомило нам проінформоване джерело серед житомирських прикордонників.

В той же час Іванна Плантовська категорично відмовилась коментувати своє звільнення з посади.

"Я ж казала, що не даю офіційних коментарів", - коротко відповіла вона та кинула слухавку.

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