Вже нікого не мобілізує: одеського військкома звільнили, в Раді вже заговорили про підозру для нього

Євген Борисов звільнений з посади військкома, але поки залишається в ЗСУ.

Скандального військкома Одеської області Євгена Борисова таки звільнили з посади. Зараз обов’язки керівника виконує інша особа – штатний заступник.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача реалізовано: полковник Борисов звільнений з посади", - повідомила Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі обов’язки керівника обласного центра комплектування виконує штатний заступник. "Заступник, який на час відсутності керівника, виконує його обов’язки. Далі буде прийнято рішення щодо призначення керівника", - повідомила нам Гуменюк.

До цього вона додала, що Євген Борисов звільнений з посади, але поки залишається в ЗСУ.

Своєю чергою в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, який тримає на контролі питання щодо і Борисова, і інших військкомів, нам повідомили, що не виключають того, що правоохоронці повідомлять Борисову підозру в рамках провадження, яке зараз розслідується.

Нагадаємо, ДБР зараз розслідує гучну справу, де фігурує Євгена Борисова.

"Ми, депутатський корпус, не можемо впливати на розслідування, але сподіваємось, що ДБР оголосить йому підозру. Це найключовіша історія", - повідомила в коментарі для ТСН.ua народна депутатка, представниця комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.

Скандал навколо Борисова: що відомо

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Крім цього, одне з інтернет видань, 368.media, стверджувало, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

В ОК "Південь" тоді відреагували на скандал і зазначили, що перевірять відповідну інформацію. Також у відомстві наголосили, що військкома усунули від виконання обов'язків, та підкреслили, що будуть беззастережно сприяти розслідуванню всіх оприлюднених даних.

​Після цього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.



"Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", – повідомляла пресслужба ДБР.

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Скандал в черговий раз набрав обертів, коли ім'я Борисова з'явилось у журналістському розслідуванні "Української правди ". В ньому йшлось про те, що родина Борисова під час повномасштабного вторгнення окупаційних військ до України начебто придбала на елітному іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів. За даними УП, до купівлі нерухомості має стосунок безпосередньо родина Борисова.

Після цього щодо Борисова висловився президент України Володимир Зеленський. "Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна. Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - заявляв днями президент Володимир Зеленський.