Вже пів року очікує обіцяної допомоги: як склалась доля жінки, син якої заробляв їй на лікування з продажу молока

Волонтери допомогли із виїздом до Німеччини, де мало б бути лікування, але його жінка все ще очікує.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують алгоритм виїзду на лікування за кордон. Українці, що постраждали через військову агресію Росії, можуть скористатися програмою «медична евакуація». Для цього потрібно або звернутися до обласної лікарні, або самостійно заповнити онлайн-заявку на сайті МОЗ. Якщо ж на лікування везуть волонтери, то рекомендують отримати лист-запрошення від закордонної установи, яка чекає на українського пацієнта. Це гарантія як для хворого, так і для того, хто вивозить на лікування, йдеться в ТСН.

Людмила із села неподалік Чернігова. Коли російські війська сунули з півночі, до них у двір прилетів снаряд і їй травмувало ногу. Після деокупації син Данило почав продавати молоко, щоб допомогти мамі.Тоді хлопець їздив на велосипеді до Чернігова, а це 15 кілометрів в один бік. Там продавав молоко, купував мамі ліки і їхав додому. Про нього написали місцева преса, потім ТСН зняла сюжет - і так про Данила дізналася вся країна. Родині почали допомагати, з’явилася й волонтерка, яка пообіцяла відвести жінку на лікування до Німеччини. Відтоді минуло з пів року, а обіцяне лікування Людмила чекає і досі.

Даня з мамою пройшли кілька таборів для біженців у чужій країні. Хлопця відправили до школи, але він цьому не радіє. “Я не буду до Німеччини приїжджати. Не хочеться. Моєї ноги тут більше не буде”, - каже хлопчик.

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Даня переймається, що мета поїздки в Німеччину не виправдилася - мамі досі не почали рятувати ногу. Волонтерка, яка допомогла приїхати сюди жінці із дитиною пояснила, її підвели інші волонтери. Вона дуже хоче допомогти Людмилі, але не очікувала, що так важко все організувати у Німеччині. Вона шукає варіанти і не виключає, що поверне жінку лікувати назад до України.

Про історію Людмили дізнаються дівчата з німецько-української асоціації " Ukrainian future". “Ми допомагаємо від заповнення паперів, до алгоритму як знайти лікаря по профілю”, - кажуть вони.

Чимало порад дівчата дають з власного досвіду, бо увесь шлях пошуку прихистку пройшла працівниця Олеся з Ірпеня. Із міста виїхала через два тижні після окупації. “Я із 6 річною дитиною йшли пішки, бо підірвали машини. Йшли пішки 40 хв по місту з окупованої частини і під мостом нас зустріла ЗСУ. Ми бачили страшні речі, вбитих, згорілі будинки. Над нами літали бомбити. Але Бог нас зберіг”, - каже дівчина.

У Німеччині усе має свій чіткий алгоритм, каже віце-президентка асоціації. Але і ця роками відпрацьована система, іде назустріч українцям, що потерпають від російської агресії. “Усе ж на людських стосунках. Тому ми весь час повторюємо - звертайтеся до волонтерів, до німців. Знаходьте спільну мову. Багато людей прагнуть допомогти”, - кажуть в асоціації.

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У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють алгоритм виїзду лікування за кордон. З початком великої війни запрацювала програма "Медична евакуація". “Мета медичної евакуації - співпраці з європкомісією - це допомоги пацієнтам, забезпечити якісними медпослугами. І друге - це розвантажити нашу систему охорону здоров'я”, - кажуть у відомстві.

Важкохворі українці, ті хто зазнав травм через війну, можуть подати заявку до програми через свого лікаря, або самостійно заповнити опитувальник на сайті МОЗ. Спеціальні координатори вивчають кожну заявку, усе верифікують і передають дані до країн ЄС. У підсумку пацієнт цілеспрямовано їде у певну країну, у конкретну клініку.

Волонтери теж мають право везти лікувати за кордон, але пацієнтам радять перестрахуватися. “Я б радив першочергово отримати лист-запрошення від клініки. Тобто мати письмо підтвердження, що такий-то шпиталь запрошує конкретну особу, з вказанням прізвища на лікування”, - додають в МОЗ.

Якщо волонтери вивезли пацієнта за кордон, а лікування так і нема, то у МОЗі можуть допомогти хіба консультацією.

В асоціації " Ukrainian future" радять Людмилі, яка вже має медичну страховку, йти німецьким шляхом лікування: а це звернутися до сімейного лікаря, той дасть направлення до профільного фахівця, а той перенаправить далі.

Уже за лічені дні, Людмилу звозили до лікарів, свій перший консиліум провели в Університетьскій клініці. Поки німецькі фахівці вирішують, як допомогти українці, що постраждали через російську агресію, - Людмилі дали направлення на масажі, з нею та сином починають працювати психологи.

Поки українська родина намагається стати на ноги в Німеччині, в селі на Чернігівщини корова Калина сумує за своїми господарями. Тепер гроші з продажу молока бабуся складає на відбудову зруйнованого окупантами будинку. Відновлювати згорілу оселю - чергове випробування для цієї сім'ї.

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