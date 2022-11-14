Вже півтижня вдома: Херсон масово розміновують, а в області знаходять братські могили

Вимушені переселенці мріють зустріти новий рік в своїх домівках та кажуть, що готові навіть бігти, коли відкриють в'їзд.

В Херсоні після звільнення від окупантів вже триває розмінування, йде виявлення колаборантів та можливих ДРГ, саме ж місто закрите на в’їзд та виїзд. За оцінками місцевої влади, лише на відновлення електропостачання знадобиться щонайменше – місяць.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили правоохоронці, місцеві мешканці та представники влади.

"Розмінування триває з перших годин, після того, як в місто зайшли наші військові", - повідомили нам в пресслужбі поліції області.

Своєю чергою, депутат облради Сергій Хлань, спираючись на висновки енергетиків, каже, що для відновлення електропостачання знадобиться декілька тижнів.

"На підключення електромереж знадобиться мінімум місяць. Зараз в місті працює пересувна вишка, яка забезпечує мобільний зв’язок, але, наскільки відомо, він є лише в центрі міста", - повідомив нам Хлань.

Одночасно з цими відпрацюваннями на околицях Херсона та найближчих населених пунктах йде пошук братських могил.

"В самому Херсоні поки таких не виявлено, але за містом – є. Про масштаби буде повідомлено пізніше. В місто вже приїхали працівники слідчого управління", - повідомили нам джерела в правоохоронних органах.

Разом з тим, досі є невідомою доля міського голови Херсона – Ігоря Колихаєва.

"За останніми даними, він досі знаходиться в полоні і росіяни тримають його, начебто в Чаплинці або десь поруч з нею. Крім того, в полоні перебуває і колишній мер міста. Чітких вимог щодо них росіяни публічно не озвучували", - повідомили нам працівники міської ради.

Також, як нам стало відомо, більшість херсонців, які виїхали під час окупації, сподіваються повернутись в свої домівки до нового року.

"Ми дуже багато спілкуємось в ці дні між собою, вимушеними переселенцями. Ті, у кого є маленькі діти, звісно, повернуться туди тільки тоді, коли з’явиться вода та світло. Решта мріє повертатись раніше, коли відкриють в’їзд. Готові бігти в рідні квартири та домівки, але поки лякає загроза обстрілів. Місцева влада закликала навіть евакуюватись тим, хто мешкає в зоні досяжності російської артилерії", - розповіла нам одна з переселенок.

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