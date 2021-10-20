Нові правила пасажирських перевезень в Україні: як подорожувати потягом та автобусом від 21 жовтня

Контролювати наявність документів мають водії в автобусах та провідники в поїздах.

Вже завтра, 21 жовтня, в Україні набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Тепер окрім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України.

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ТСН.ua зібрав усі нові правила пасажирських перевезень, які вже у четвер почнуть діяти на автобусних маршрутах, авіаційному та залізничному транспорті міжміського і міжобласного сполучення.

Які документи потрібні в залежності від зони карантину

Так, для пересування в межах регіонів з "жовтим" рівнем епіднебезпеки від 21 жовтня буде необхідний або документ про отримання принаймні однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрестесту на COVID-19, який чинний 72 години.

У разі прямування в регіон з "червоним" рівнем епіднебезпеки необхідний один із документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

Як подорожувати "Укрзалізницею" від 21 жовтня

За новими правилами, для подорожі "Укрзалізницею" між областями пасажири повинні мати або COVID-сертифікат або ПЛР чи експрестест, зроблений за 72 години.

Так, провідники потягів перед посадкою перевірятимуть: квиток, паспорт і відповідний "ковідний" документ. COVID-сертифікат можна буде показати в "Дії" і у паперовому форматі. У потягах "Інтерсіті" перевірка також буде здійснюватися під час посадки.

У разі відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки. Обмеження не поширюються дітей. Також перевірок не буде у приміських потягах.

Кого нові правила не стосуватимуться

Нові обмеження на перевезення пасажирів між містами і регіонами, які почнуть діяти від 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх. Для дітей віком від 12 років буде діяти й надалі обов’язкове дотримання маскового режиму.

Не поширюється обмеження також і на громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області.

Як невакцинованим українцям поїхати до іншого міста

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, у випадках, коли поїздка невакцинованого громадянина в інше місто за межами області є конче необхідною, єдиний варіант - мати негативний ПЛР-тест, який буде діяти упродовж 72 годин.

Чи висаджуватимуть пасажирів без COVID-сертифікату

Як розповіла речниця Національної поліції Мар'яна Рева, поліцейські мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв "ковідних" документів. Утім, під час рейдів копи не будуть висаджувати пасажирів без масок і, наприклад, COVID-сертифікатів. Протоколи будуть складатися на перевізників.

"Висаджувати з транспорту нікого не будуть. Складатимуть адмінпротокол на перевізника. Тому водії повинні проконтролювати наявність відповідних документів у пасажирів", - додала Рева.

Щодо потягів, то керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу також зазначив, що стюарди та провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось з потягу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали.

Де і як вакцинуватися

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: з 21 жовтня по всій країні діятимуть нові правила пасажирських перевезень

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