"Вже змирились, що втратять частину Херсонщини" - військовий експерт про парадокс дій окупантів

Протягом останніх днів і офіційні, і неофіційні джерела по-різному оцінили ситуацію на окупованій частині Херсонщини.

Чому обстановку на цих окупованих територіях вважають парадоксальною, на що саме налаштовані окупанти – про це в коментарі ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Крадуть майно та вивозять артилерію

"Сьогодні можемо спостерігати достатньо парадоксальні події, які відбуваються на правобережній частині Херсонщини, - каже Олександр Коваленко. – Парадокс полягає в тому, що, по-перше, спостерігається евакуація російських лікарів з лікувальних закладів. Наприклад, з Берислава, з Херсону. Евакуюють не тільки лікарів, а і обладнання. Вивозять те, що завозили з Росії, забирають і українське майно. У великій кількості вивозять медпрепарати. Тут виникає питання про те, що, якщо вони були б налаштовані тримати оборону, то не робили б цього. Ліки необхідні для лікування поранених".

Другий момент, який, за словами Коваленка, звертає на себе увагу – росіяни частково, але помітно евакуюють артилерію. Нагадаємо, про підготовчі заходи росіян для відведення артилерії офіційно повідомляв Генштаб ЗСУ.

"Без артилерії неможливі ні наступальні дії, ні оборонні. Фіксується розміщення росіянами лінії оборони на лівому березі. Свої позиції на лінії оборони займає артилерія. Буде розміщуватись так, щоб здійснювати прикриття правого берегу з лівого, - аналізує ситуацію експерт. - Але це нонсенс, тому що з лівого берега в них фактично немає можливості охопити значної частини правобережної Херсонщини. По-друге, вони будуть під постійним вогневим тиском артилерії ЗСУ, яка має більшу далекобійність та точність. Крім цього, в деяких зонах на лівому березі ми маємо перевагу по впливу нашої ствольної артилерії, не кажучи про реактивну".

Під обстрілами залишають мобілізованих

При цьому, за словами Коваленка, парадокс полягає і в тому, що росіяни продовжують накопичувати ресурс і на лівому, і на правому березі.

"Загальна кількість – біля 40 батальйонно-тактичних груп. Збільшення достатньо суттєве, але вивозять артилерію, немає повноцінного постачання боєкомплекту, передові підрозділи зараз складаються з особового складу, де переважно – частково мобілізовані. Це не професійний ресурс, - каже Коваленко. - Складається враження, що найбільш цінний ресурс вони будуть виводити з правобережної частини Херсонщини. Артилерія в них є досить цінним ресурсом, тому що стає дефіцитом".

До цього він додає: "Я так розумію, що вони будуть за рахунок непрофесійних підрозділів здійснювати гальмування контрнаступу ЗСУ. Без бою правобережну частину вони не віддадуть, бої будуть, але командування російських окупаційних військ вже змирилось з тим, що вони втратять правобережну частину, а бої будуть імітувати. На цю імітацію вони відправлять найменш цінний ресурс. Евакуація цінного ресурсу буде забезпечена протягом 2 тижнів".

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