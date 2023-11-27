Взуття тоне у багнюці та примерзають снаряди: воїни ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом та стратегію РФ

Російська окупаційна армія намагається повернути втрачені села Кліщіївку та Андріївку біля Бахмута. Ці ділянки фронту вважаються найгарячішими на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ТСН побачила, як у небі під Бахмутом українські гвинтокрили Мі-8 летять на роботу. Вони працюють у парі і з повністю заряджені некерованими авіаційними ракетами. Після цього у небі зʼявляються кілька бомбардувальників Су вже Повітряних сил.

Вертоліт у небі

"На Донеччині відлига, яка вмить перетворила дороги на брудне місиво. Це сповільнило наступ ворога, але не спинило. Наш повнопривідний позашляховик не може здолати розбиту гусеничною бронетехнікою багнюку. Тому далі, до передової - тільки пішки", - каже кореспондентка ТСН.

Багнюка на фронті

Із кожної лісосмуги тут розносяться постріли нашої артилерії. У бік окупантів, які намагаються прорвати нашу лінію оборони, працює ціла батарея. Відповідь може прилетіти будь-якої миті.

Сержант Олександр несе на собі окрім бронежилета ще 20-кілограмовий акумулятор. Планує підключити до нього пічку в бліндажі, аби побратими не мерзли вночі в землянці.

На фронті у багнюці тонуть чоботи. Вона повсюди, навіть на артилерійських снарядах.

"Ще вони як попримерзають, то взагалі весело. Так шо підсипаємо їх трошки, щоб у стволі були чистенькі", - каже воїн.

ТСН показали ті самі касетні снаряди, які лиш нещодавно ми отримали від західних партнерів. Вони дуже ефективні в роботі прости ворожої піхоти, яка йде на штурм.

"Гармата типу "Паладін", натівського зразка. працює на Бахмутському фронті. Вона направлена у бік окупованого Бахмуту. Саме звідти росіяни намагаються атакувати околиці поки окупованого міста", - каже Юлія Кирієнко.

Гармата на фронті

Командир гармати Максим каже, що вони стріляють у бік окупантів, щоб зупинити їхній наступ.

"Вони наступають, а ми їх накриваємо. Щоб вони не наступали на піхоту, а хто іще, як не ми", - каже захисник України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 27 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, ТСН розповідала, що відбувається на фронті та якою є стратегія Росії.

Читайте також: