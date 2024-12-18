На Рівненщині 25-річний чоловік розстріляв натовп людей з автомата: нові подробиці, фото і відео

Стрільця затримали і він перебуває в слідчому ізоляторі.

Чотирьох парубків поранив 25-річний хлопець на Рівненщині. Між двома компаніями виник конфлікт у сільському кафе, кажуть у поліції. Після чого один з учасників поїхав додому, взяв автомат та просто почав стріляти в натовп.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Все трапилося на звичайній вулиці. Чоловік із сусіднього села приїхав сюди, дістав автомат та почав стріляти у натовп. Все сталося близько першої ночі. Вже згодом місцеві дізналися, що це були розбірки зі стріляниною біля кафе.

У цьому закладі усе й почалося, кажуть копи.

"У місцевому кафе між двома компаніями виник конфлікт, один із учасників поїхав до місця свого проживання, де взяв автоматичну вогнепальну зброю та повернувся до місця події І просто відкрив вогонь по натовпу. Дістав зброю і здійснив не менше 10 пострілів у напрямку вказаної групи осіб Потому втік", - каже начальник слідчого відділення Березнівської поліції Віталій Штемпель.

Село на Рівненщині, де сталась стрілянина

Чотирьох поранених доправили до Березнівської лікарні. Кулями постраждалим посікло ноги.

"Є переломи кісток в двох пацієнтів, в одного пацієнта були пошкоджені тільки м'які тканини, тобто йому рани поушивали, зараз він отримує антибіотикотерапію. Одному пацієнту була надана допомога амбулаторна і він відпущений додому", - каже завідувачка травматологічного відділення Березнівської лікарні Ольга Калініченко.

Інших поранених лікують у стаціонарі. Вони в одній палаті. Говорити не хочуть.

"Балакають, що тут одного хлопця десь набили, а той подзвонив своїм друзям, приїдьте мені тут допоможіть", - так подейкують у селі, де все трапилося.

Виявилося, стрілець із сусіднього села Маринин. Щоб його затримати, оголосили спеціальну поліцейську операцію. Його затримали вдома. Автомата вже не було. Зізнався, викинув у лісовому масиві біля водойми, кажуть слідчі. Зброю знайшли. Нині 25-річний Віталій в ізоляторі тимчасового тримання. Його сусіди кримінальними подіями приголомшені. Нині вдома у затриманого зачинено.

Затриманий раніше до відповідальності не притягався. Староста села розповідає, серед поранених ще й односельці підозрюваного. За замах на умисне вбивство стрільцю тепер може загрожувати навіть довічне ув'язнення.

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