Українців попередили про здорожчання продуктів / © Фото з відкритих джерел

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Молочна продукція може здорожчати на чверть. А тепличні овочі — відсотків на 40! І це реальність, з якою ми можемо стикнутися уже цієї зими, попереджають експерти. Одна із причин — зростання вартості енергоносіїв. Бо ж для усього виробництва необхідне світло. А під час знеструмлень підприємцям доводиться вмикати генератори, які працюють на дорогому дизелі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

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Картопля дешевша, ніж торік: чому фермери поспішають розпродати врожай

На полі під Черніговом дозбирують картоплю. Директор підприємства Григорій Ткаченко вже підрахував — цьогорічний урожай у нього скоротився відсотків на 20.

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Григорій Ткаченко, фермер: «У цьому році ми зберемо, за моїми підрахунками, десь 5 тисяч тонн картоплі».

Спочатку — запізніле весняне тепло, а потім — літня спека та посуха. Цим в уряді пояснюють зменшення обсягів зборів картоплі у деяких областях. Але запевняють, що це не критично!

Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України: «Виробництво картоплі в Україні в поточному році — понад 12 мільйонів тонн, при тому, що внутрішнє споживання для харчових цілей становить, за оцінками, 2–2,5 мільйона тонн».

Наслідки перевиробництва на собі відчуває і пан Григорій. Якщо минулого року посередникам він продавав картоплю по 10 гривень за кілограм, то тепер — по 7–8. Хоча собівартість вирощування відтоді зросла.

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Григорій Ткаченко, фермер: «Ціна на дизельне пальне сягнула більше 100 гривень, і це за собою тягне всі інші види діяльності — і логістику, і виробництво мінеральних добрив. Тому собівартість зросла щонайменше на 30%».

Ще одна причина не піднімати ціну — це намагання пана Григорія якнайшвидше розпродати врожай. Адже спеціально облаштованого складу із холодильниками та вентиляцією у нього немає — лише критий ангар. Орендувати чи будувати інше сховище через дороговизну вважає недоцільним. Та й у разі знеструмлення треба використовувати генератори, і це також додаткові витрати на пальне.

Григорій Ткаченко, фермер: «Я думаю, що побудувати на тисячу тонн складське приміщення — це буде коштувати десь тисяч 200–300 доларів».

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Від поспіху аграріїв швидко продати овочі, а не зберігати їх, виграють і покупці.

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Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України: «По буряку ситуація стабільна — ціни навіть за місяць на 5–7% знизилися, вони коливаються у межах 15 грн/кг. Капуста білокачанна — близько 18 грн/кг, і вона також за місяць знизилася. По картоплі — близько 16 грн/кг, морква — 17 грн/кг, цибуля — близько 19 грн/кг».

Але щойно овочі опиняться у спеціальних термосховищах — ціни на них одразу поповзуть догори. Хоча тепличних за вартістю вони все одно не наздоженуть.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради: «Тепличні овочі демонструють швидке зростання, тому що вони дуже залежні від світла і тепла. І тому сьогодні овочева група зросла більше ніж на 20%. У принципі, ріст їх і буде відбуватися надалі. А у зимовий період часу ця цифра може сягати більше 35–40%».

За прогнозами експертів, приблизно на чверть здорожчає і молочна продукція. Бо утримання худоби, виробництво та переробка сировини теж напряму залежать від енергоносіїв.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради: «Молоко — це той продукт, який не може бути без охолодження. Плюс ферми — вони дуже залежні від вентиляції і тепла. Не буде тепла, наприклад, корови дуже сильно на це реагують — можуть впасти дуже сильно надої. Так само витяжка має працювати».

Ціну на своє молоко вже перерахував і фермер Григорій Ткаченко, який, крім полів, має ще й дійне стадо.

Григорій Ткаченко, фермер: «Наше підприємство в середньому за місяць використовує від 4 до 7 тонн дизельного пального тільки на генератори. Вартість молока, за якою ми реалізовуємо на сьогоднішній день — 16 грн/л з ПДВ. Минулого року ми зайшли в глибоку молочну кризу — вартість молока становила 15 грн».

В уряді пояснюють: вплинути на вартість пального для аграріїв вони не можуть, бо ціну диктує світовий ринок.

Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України: «Ми є імпортозалежною країною, тому у нас ресурсу для субсидіювання чи зниження цін з погляду власного виробництва, на жаль, немає. І першочергове завдання — не допустити фізичного дефіциту палива».

Збитки через закриті порти та розпродаж худоби

Крім подорожчання пального, є проблеми у пана Григорія і з продажем зібраних зернових. Адже саме від їхньої реалізації фермерське господарство отримувало левовий прибуток.

Григорій Ткаченко, фермер: «Тонна кукурудзи коштує 3200. Ну що це за ціна? Тому що не працюють морські порти, морська логістика. Якщо брати логістику — морем ішло 90% усієї реалізації зернової продукції, 10% — на залізничний транспорт і автотранспорт».

За словами фермера, ці та інші фактори призвели до накопичення підприємством чималих боргів. Щоб розрахуватися, пану Григорію довелося піти на радикальний крок і розпродати майже усіх корів м’ясної породи, тримати яких почав лише у 2022 році. Але й тут ціни не на його боці.

Григорій Ткаченко, фермер: «У травні місяці я продавав цих тварин по 210 грн/кг живої ваги. Сьогодні я продав їх по 100 грн. На превеликий жаль, це вже не наші тварини — ми вже їх продали. Вже й отримали гроші, вже й грошей немає. Уже фініш на цьому проєкті».

Вирощувати цих тварин фермер більше не буде. А от тримати дійне стадо та обробляти землю, попри всі фінансові труднощі, пан Григорій планує і надалі. Бо ж без фермерства свого життя він не уявляє: «Хочемо жити, хочемо працювати».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Крим без мосту, Київ у заторах, а «Рамштайн» дає гроші й зброю | ТСН 20:00 17 ЛИСТОПАДА

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