«Взимку — вдома, влітку — в підвалі»: як виживають люди за 10 км від фронту

Жителі села Малокатеринівка змушені покидати домівки через російський терор.

Малокатеринівка / © ТСН

Із села Малокатеринівка на Запоріжжі триває евакуація. Вона не примусова, проте правоохоронці вмовляють родини з дітьми не ризикувати та виїжджати з небезпечних місць. Попри щоденні обстріли в прифронтовій Малокатеринівці досі залишаються близько тисячі людей, 50 з них — діти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це село менш, ніж в 10 кілометрах від лінії фронту і щодня потерпає від ворога

«Останнім часом це село заходиться під постійними обстрілами, КАБи літають, збільшилась кількість FPV-дронів», — каже Максим Правда, начальник сектору взаємодії з громадами ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Довго не наважувались, проте зголосились виїхати родина Яременко. Останньою краплею, каже пані Єлизавета, став нещодавній обстріл окупантів.

«Прильоти» от були біля конюшні у нас. Дуже гучно було, вікно одне розсипалось, так що страшно дуже», — каже Єлизавета Яременко, жителька села Малокатеринівка

У підвалі будинку родини — місця для ночівлі.

«Взимку вдома були, а влітку тут нормально, в принципі курточки поодівали та і все, щоб тепліше було», — каже Тимур Яременко, житель села Малокатеринівка

У пані Єлизавети троє дітей, найменшому — лише 9. Саме заради них мати і погодилася полишити дім.

«Складно, звісно. Скільки роботи зробили і ремонти, і все. Ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться», — каже жінка.

Все життя — у кількох сумках беруть лише найнеобхідніше. Близько пів години дороги і родина в Запоріжжі.

Поселили родину у гуртожитку, де вже живуть близько ста людей, які через війну втратили свої домівки.

«Від 2022 року з квітня місяця люди: Гуляйполе, Оріхів, є Херсонська, є Нова Каховка, є донецькі. Тобто, люди із Запорізької області, а також з других областей», — каже Алла Мадай, завідувачка гуртожитку.

