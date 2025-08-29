- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 2 хв
«Взимку — вдома, влітку — в підвалі»: як виживають люди за 10 км від фронту
Жителі села Малокатеринівка змушені покидати домівки через російський терор.
Із села Малокатеринівка на Запоріжжі триває евакуація. Вона не примусова, проте правоохоронці вмовляють родини з дітьми не ризикувати та виїжджати з небезпечних місць. Попри щоденні обстріли в прифронтовій Малокатеринівці досі залишаються близько тисячі людей, 50 з них — діти.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Це село менш, ніж в 10 кілометрах від лінії фронту і щодня потерпає від ворога
«Останнім часом це село заходиться під постійними обстрілами, КАБи літають, збільшилась кількість FPV-дронів», — каже Максим Правда, начальник сектору взаємодії з громадами ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
Довго не наважувались, проте зголосились виїхати родина Яременко. Останньою краплею, каже пані Єлизавета, став нещодавній обстріл окупантів.
«Прильоти» от були біля конюшні у нас. Дуже гучно було, вікно одне розсипалось, так що страшно дуже», — каже Єлизавета Яременко, жителька села Малокатеринівка
У підвалі будинку родини — місця для ночівлі.
«Взимку вдома були, а влітку тут нормально, в принципі курточки поодівали та і все, щоб тепліше було», — каже Тимур Яременко, житель села Малокатеринівка
У пані Єлизавети троє дітей, найменшому — лише 9. Саме заради них мати і погодилася полишити дім.
«Складно, звісно. Скільки роботи зробили і ремонти, і все. Ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться», — каже жінка.
Все життя — у кількох сумках беруть лише найнеобхідніше. Близько пів години дороги і родина в Запоріжжі.
Поселили родину у гуртожитку, де вже живуть близько ста людей, які через війну втратили свої домівки.
«Від 2022 року з квітня місяця люди: Гуляйполе, Оріхів, є Херсонська, є Нова Каховка, є донецькі. Тобто, люди із Запорізької області, а також з других областей», — каже Алла Мадай, завідувачка гуртожитку.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ГОЛОВНІ НОВИНИ за 29 серпня! | УСІ ВИПУСКИ НОВИН ТУТ! Останні Новини НАЖИВО