Wizz Air скасовує всі рейси до Кишинева: експерт оцінив загрозу для Молдови з боку Придністров'я

Від 14 березня 2023 року угорська авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси до столиці Молдови у зв’язку з безпековими ризиками в країні.

Про те, як може розвиватися ситуація в Придністров’ї, розповів у інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, такий показовий момент дійсно створює напружену ситуацію, адже незрозуміло, коли саме відновляться рейси.

"Росіяни вже давно хитають ситуацію в Молдові — вони проводять проплачені мітинги, роблять показові кадри "мітингувальників". Проходять серйозні антитарифні мітинги у Молдові. Не варто забувати, що це Росія за два роки 8 разів підвищила ціни на газ, який постачається в Молдову. Звісно влада Молдови була змушена в свою чергу підвищувати ціни на послуги. Але ж народу про це не кажуть", - розповів експерт.

Крім того, за словами Ступака, були моменти, коли росіяни платили великі кошти місцевим бандитам — молдавським "тітушкам".

"Там були ціни 500 євро за виступ. Мета — щоб ці люди спровокували конфлікт з правоохоронцями, вв’язалися у бійку, аби показати ці кадри по телевізору, буцімто влада так розганяє мітинги і таким чином вигнати людей на вулиці, щоб повалити уряд Майї Санду. Якщо така історія і буде, то вона виключно буде інспіруватися тими силами, які зараз є в Молдові, оскільки з 2015 року в Молдові немає ротації військ. Все, що там є, знаходиться на місці", - сказав експерт.

Ступак додав, що Росі навряд чи вдасться посилити свої угруповання в Придністров’ї, адже окупаційні війська оточені з усіх боків.

"Якщо подивитися на мапу Молдови, то я взагалі не розумію, яким чином росіяни можуть посилити свої угруповання саме в Придністров’ї. Україна тримає Південь, Схід і Північ Молдови. З Заходу тримає Румунія. Серйозне озброєння Росія не зможе провезти. Якщо є бажання інспірувати державний переворот, то, в першу чергу, має бути суспільна подія — іскра. Але за рахунок чого, мені важко сказати", - додав експерт.

Слід зазначити, що перед повномасштабним вторгненням Росії до України багато авіаперевізників також скасували рейси до нашої держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, як росіяни можуть використати Придністров'я для загрози Молдові та Україні.

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