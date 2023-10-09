“Я аплодував пілотам”: неймовірна історія порятунку бійця “Азову” з окупованого Маріуполя

Військовий каже, що надія на порятунок була завжди.

“Буйвол”, боєць бригади “Азов”, потрапив на евакуацію з Маріуполя на гелікоптері, адже був важкопоранений. Це була остання спроба вилетіти з оточеного міста.

Про неймовірну історію порятунку і думки під час польоту він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

“Надія була”

“Ми прекрасно розуміли, що рано чи пізно це закінчиться, оскільки в той момент, коли прилетів гвинтокрил за мною, Маріуполь був вже в оточенні і фронт просунувся на 90 км від міста. На “Азовсталі” ми думали, що це 45 км, але насправді вдвічі більше”, — сказав військовий.

“45 км — це немало, аби пролетіти по території і не потрапити під системи ППО. Потім ми дізналися, що один гвинтокрил збили. Була надія, що гвинтокрили ще прилетять. Ми лежали і чекали того, що буде далі. Ніхто не міг зрозуміти, що буде відбуватися”, — зазначив він.

“Найбільше морально давило те, що ми були поранені, ні в кого не було ніякої зброї. Було б дуже неприємно, якби бункер просто захопили і нас усіх розстріляли. Це була б найбільша прикрість, про яку я тоді думав”, — ділиться боєць бригади “Азов”.

Остання можливість врятуватися

Але, з іншого боку, каже він, хлопці думали про те, що раптом гвинтокрили ще прилетять і заберуть їх.

“Так і вийшло. Була ще одна ходка, в яку я і потрапив. Прийшли, назвали моє прізвище, кажуть “Летимо?”, кажу “Летимо”. Мене забули в машині, тому що я і так хлопець невеликий, а тоді взагалі був… глист без ноги жовтого кольору. Мене поклали першим в машину, всіх дістали, а мене забули”, — пригадує військовий.

“Я лежав у кутку і щось намагався сказати своїм хриплим голосом, але це не допомогло. Я змирився з тим, що не полечу. Було прикро, але життя інколи ставить нам якісь палки в колеса. Однак потім сказали, що бійця забули в машині і мене все таки запихнули у гвинтокрил і я полетів”, — розповів він.

Думки під час польоту

“У гвинтокрилі в мене відсотків 15 думок були про те, що зараз нас зіб’ють і нам гаплик, але решта 85% були про те, що я нарешті політав, бо я раніше до цього не літав”, — каже боєць бригади “Азов”.

“Коли ми прилетіли… Я ніколи на жодному концерті так не аплодував, як аплодував в той момент пілотам. Це були мої найщиріші оплески, найяскравіші. Пілоти — чоловіки з серйозними нервами і сталевими прибамбасами”, — наголосив він.

“По нам ще чимось потрапили. Я не знаю з чого, але щось вдарило по гвинтокрилу кілька разів. Але прилетіли зрештою нормально”, — говорить військовий.

“Думав про те, щоб побачити матір, нарешті я лечу, нас зараз зіб’ють… Каша в голові”, — додав він.

“Страх був”

“Страх був. Я вважаю, що людина, яка летить у тому гвинтокрилі і не має страху, це, напевно, психологічно неврівноважена людина, оскільки гвинтокрил Мі-8 зроблений так, що ти просто в ньому летиш і зліва чи зправа від тебе написано “вогненебезпечно” і там величезна цистерна з паливом, яка в будь-який момент може зайнятися”, — каже боєць бригади “Азов”.

“Просто лежиш і думаєш, якщо втрапить туди… Дай Бог здоров’я пілотам, вони нас дотягнули”, — додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під час евакуації гелікоптером з Маріуполя були думки, що нас зіб’ють! Я аплодував пілотам!

Раніше ми писали, що захисник “Азовсталі” не здався у полон, пройшовши пішки 200 км.

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