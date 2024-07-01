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"Я бачив вибух і як все зникало": що відомо про кривавий обстріл Вільнянська та загибель трьох дітей (фото, відео)

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"Я бачив вибух і як все зникало": що відомо про кривавий обстріл Вільнянська та загибель трьох дітей (фото, відео)

Наслідки удару по Вільнянську

Окупанти нанесли цинічний ракетний удар.

Росіяни вихідними двічі вгатили по Вільнянську, на Запоріжжі. Поцілили ракетами по середмістю, коли у парку відпочивали родини з дітьми, а у крамницях кипіла робота. Уламками російських ракет знищено автівки, спалено кафе та магазини. У лікарні донині перебувають 10 потерпілих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

"Це був продуктовий магазин, його знищили уламки ракети та вибухова хвиля, а потім ще й вогонь. Троє співробітників за кілька годин саме вийшли звідси тому і вижили. Поруч руїни, спалені автівки та величезна вирва біля дороги", - каже кореспондентка ТСН. 

"Вибухова хвиля побила передню частину, а потім почало все горіти. Три мої будівлі згоріли, ось це приміщення - згоріло", - каже Роман Павліще, житель Вільнянська. 

Роман Павліще / ©
Роман Павліще

Пан Роман саме їхав біля своєї крамниці, коли росіяни вгатили по місту. На очах чоловіка гинули люди.

"Я спускався, вибух і я бачив, як усе зникло. Дідусь горів, а хлопця розірвало - ось це все дуже жорстко було", - каже він. 

Ілля Горохолінський / ©
Ілля Горохолінський

Ще одна ракета поцілила біля парку – поруч магазини та кіоски. Загинуло семеро людей, троє з них неповнолітні: 15-річний Ілля Горохолінський в момент удару був із дідусем, 17-річна Ніколета Бондаренко – працювала в кіоску з шаурмою.

"В неї було два татуювання на руці, маленькі такі намальовки, і її мати по цих татуюваннях і впізнала. Вона добра була, вона весела була, вона світла людина була", - каже родичка загиблої Юлія Данілюк. 

Ніколета Бондаренко / ©
Ніколета Бондаренко

Наймолодшій загиблій Дарині Бардаченко було 10 років, дівчинка померла вже у кареті швидкої. Вона навчалася у місцевому ліцеї, цьогоріч закінчила 4 клас. 

"Це дитина настільки світла, настільки усміхнена, вона гарна учениця, товариська дівчина і ось буквально останнє фото було зроблене коли дитина приходила підручники здавати до закладу", - каже директорка ліцею "Потенціал" Ірина Шпунер. 

Дарина Бардаченко  / ©
Дарина Бардаченко 

У лікарнях міста нині десятеро людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених 5 дітей, одну дівчину привезли у важкому стані.

У Вільнянську люди розгрібають наслідки російської атаки. Юлія разом із родиною розчищає спалені торгові павільйони, їх її батьки здавали в оренду. Під час обстрілу там працювали люди – смажили м'ясо, робили хот-доги. 

"Був хлопчина, який смажив м'ясо в той момент, чи просто знаходився в приміщенні, дівчина, яка згоріла біля вікна, її виносили згорівшу, бо вони навіть не зрозуміли, що сталося. Ще одна дівчина, була їхня помічниця і ті, що сиділи за столиками, хлопця взагалі не знайшли тіло", - каже Юлія Сілюкова. 

Від російського удару у Вільнянську постраждало 47 людей, серед поранених вагітна жінка. У середмісті досі працюють комунальники. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 1 липня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи.Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

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