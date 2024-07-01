"Я бачив вибух і як все зникало": що відомо про кривавий обстріл Вільнянська та загибель трьох дітей (фото, відео)

Росіяни вихідними двічі вгатили по Вільнянську, на Запоріжжі. Поцілили ракетами по середмістю, коли у парку відпочивали родини з дітьми, а у крамницях кипіла робота. Уламками російських ракет знищено автівки, спалено кафе та магазини. У лікарні донині перебувають 10 потерпілих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

"Це був продуктовий магазин, його знищили уламки ракети та вибухова хвиля, а потім ще й вогонь. Троє співробітників за кілька годин саме вийшли звідси тому і вижили. Поруч руїни, спалені автівки та величезна вирва біля дороги", - каже кореспондентка ТСН.

"Вибухова хвиля побила передню частину, а потім почало все горіти. Три мої будівлі згоріли, ось це приміщення - згоріло", - каже Роман Павліще, житель Вільнянська.

Роман Павліще

Пан Роман саме їхав біля своєї крамниці, коли росіяни вгатили по місту. На очах чоловіка гинули люди.

"Я спускався, вибух і я бачив, як усе зникло. Дідусь горів, а хлопця розірвало - ось це все дуже жорстко було", - каже він.

Ілля Горохолінський

Ще одна ракета поцілила біля парку – поруч магазини та кіоски. Загинуло семеро людей, троє з них неповнолітні: 15-річний Ілля Горохолінський в момент удару був із дідусем, 17-річна Ніколета Бондаренко – працювала в кіоску з шаурмою.

"В неї було два татуювання на руці, маленькі такі намальовки, і її мати по цих татуюваннях і впізнала. Вона добра була, вона весела була, вона світла людина була", - каже родичка загиблої Юлія Данілюк.

Ніколета Бондаренко

Наймолодшій загиблій Дарині Бардаченко було 10 років, дівчинка померла вже у кареті швидкої. Вона навчалася у місцевому ліцеї, цьогоріч закінчила 4 клас.

"Це дитина настільки світла, настільки усміхнена, вона гарна учениця, товариська дівчина і ось буквально останнє фото було зроблене коли дитина приходила підручники здавати до закладу", - каже директорка ліцею "Потенціал" Ірина Шпунер.

Дарина Бардаченко

У лікарнях міста нині десятеро людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених 5 дітей, одну дівчину привезли у важкому стані.

У Вільнянську люди розгрібають наслідки російської атаки. Юлія разом із родиною розчищає спалені торгові павільйони, їх її батьки здавали в оренду. Під час обстрілу там працювали люди – смажили м'ясо, робили хот-доги.

"Був хлопчина, який смажив м'ясо в той момент, чи просто знаходився в приміщенні, дівчина, яка згоріла біля вікна, її виносили згорівшу, бо вони навіть не зрозуміли, що сталося. Ще одна дівчина, була їхня помічниця і ті, що сиділи за столиками, хлопця взагалі не знайшли тіло", - каже Юлія Сілюкова.

Від російського удару у Вільнянську постраждало 47 людей, серед поранених вагітна жінка. У середмісті досі працюють комунальники.

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Нагадаємо, у суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи.Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

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