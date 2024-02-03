“Я би не був таким оптимістичним”: Жданов вказав на складність для контрнаступу України

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова повідомив, що зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що наразі в України достатньо сил та засобів, щоб вести оборонну операцію.

“От на те, що ми сьогодні робимо, на це нам сил та засобів вистачає, хоча і вони потрохи починають закінчуватися. Але бачимо, що ми все одно потрохи відступаємо, залишаємо наші території ворогу. Я би не був таким оптимістичним стосовно весняного наступу, тому що якщо зараз вирішиться питання фінансування нам воєнно-технічної допомоги, то ми її зможемо отримати десь до кінця весни — і це буде найліпший варіант, якщо нам дадуть знову техніку та озброєння”, — розповів військовий експерт.

За його словами, сьогодні гостро стоїть питання вже не артилерійських боєприпасів, а артилерійських систем.

“Вони вже випрацювали свій ресурс, стволи на межі своїх можливостей. Завтра в нас може початися така сама картина, як в російській армії: почнуть розриватися ці стволи через їхній знос. Так що ситуація дуже погана. А якщо ще зараз змінять головкома, то армію буде лихорадити не один місяць, поки відновиться структура управління, і зможе вона відновитися чи ні — це величезне питання. Так що я би більше звернув увагу на слова пані Вікторії Нуланд. Заступниця державного секретаря США з політичних питань на своєму брифінгу сказала, що в березні у нас буде можливість зробити для Путіна декілька “сюрпризів”. Але це не контрнаступ. Скоріше за все, як і обіцяли, ми отримаємо певну кількість літаків і можливо отримаємо ракети до них і до комплексів MLRS типу ATACMS на 300 кілометрів. Так ми зможемо дійсно приподнести Путіну низку “сюрпризів” на полі бою”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт пригадав, що минулого року відбулося два “Рамштайни” стосовно передавання Україні техніки та озброєння.

“Ми три місяці збирали цю техніку і озброєння. І то на червень місяць у нас не надійшло 100% озброєння, обіцяного нам для формування гвардії наступу. І ми пішли у контрнаступ із тим, що було. Чим все закінчилось — ми з вами знаємо”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, Данілов відповів на маячню Путіна про демілітаризовану зону.

Читайте також: