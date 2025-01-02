"Я буду радіти… мабуть": чи хоче Олена Зеленська переобрання чоловіка на другий термін

За словами Володимира Зеленського, питання участі у майбутніх виборах у родині наразі не обговорюється.

Дружина президента України Олена Зеленська не хоче все життя бути у статусі першої леді країни, адже це виснажлива та складна роль. Втім, як дружина, вона готова підтримати будь-яке рішення чоловіка щодо його подальшої політичної кар'єри.

Про це перша леді розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву на каналі ТСН.ua.

"Ну між нами, мені здається, що я як дружина маю підтримувати будь-яке рішення [чоловіка – ред.]. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне – це вже друге питання. Але мені здається, що другий раз це не так уже страшно, як перший. Тому авжеж я б не хотіла прожити в цьому емоційно-фізичному стані все життя, адже це виснажливий період, найскладніший період в нашому особистому житті. І авжеж, найстрашніший період, коли почалася війна", – розповіла дружина президента.

Перша леді додала, що, на її думку, власне початок виборчого процесу буде позитивним знаком, адже він означатиме, що війна, тобто принаймні її гаряча фаза, завершилася.

"І там мені уже в принципі все одно, тоді будь-який вибір я підтримую і буду радіти… мабуть", – посміхнулась Олена Зеленська.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі питання участі у майбутніх виборах у родині не обговорюється.

"Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – тоді, напевно, я дивитимуся на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це [другий термін президентства – ред.] не є фокусом, ціллю ", – сказав президент.

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Нагадаємо, за словами президента, дата виборів в Україні буде ухвалена Верховною Радою як тільки скасують дію воєнного стану.

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