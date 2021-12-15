"Я був достатньо наполегливим": Зеленський оцінив можливість відновлення роботи Нормандського формату

За його словами, насамперед потрібно домовитися: про режим припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що на переговорах у Брюсселі "був достатньо наполегливим", аби відновити повноцінну роботу Нормандського формату, посадити Росію за стіл переговорів і ввести проти неї санкції.

Про це сказав глава держави сказав на полях саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.

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"Я був достатньо наполегливим. І мені здається, що ті факти, які я доводив, вони спрацювали. Мені так здається. Подивимося на результат. Щодо Нормандської зустрічі, саміт не повинен бути заради саміту, і не зустріч, заради зустрічі. Тим більше, що йдеться про безпекову ситуацію в нашій державі", — сказав Зеленський

За його словами, насамперед потрібно домовитися: про режим припинення вогню та обмін полоненими. Найважливішим питання на сьогодні президент назвав відкриття КПВВ на лінії зіткнення.

"Я не хочу говорити про ділянки розмінування тощо. Це, мені здається, також важливо, але більш технічні питання. Тому, саме це повинні донести лідери Нормандського формату до РФ і результатом цього повинна бути зустріч у Нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні цього питання", — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз має п'ять шляхів реагування на агресію Російської Федерації.

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