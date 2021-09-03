"Я був тут кілька разів у мріях": як минув візит Зеленського до Стенфордського університету

"Я був тут кілька разів у мріях": як минув візит Зеленського до Стенфордського університету

Президент поспілкувався зі студентами та викладачами.

У США президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником компанії Епл Тімом Куком, розповів про український ІТ-проєкт "Дія-сіті", а також розпитав про перепис населення, який Епл успішно реалізувала у США. Ця зустріч була закритою. Крім того, Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Стенфордського університету.

Як це було - дивіться у сюжеті ТСН.Ранок 3 вересня.

Стенфорд - один із найвідоміших університетів світу. Його випускники - засновники найуспішніших компаній у Кремнієвій долині. Хоч тепер через пандемію більшість студентів навчаються онлайн, їм запропонували зібратися заради особливого гостя. Володимир Зеленський з'являється у компанії професора Майкла Макфола. Він і сам досвідчений політик - колишній посол США в Росіі і спеціальний помічник 44-го президента Барака Обами. За його словами, лідери держав у них виступали і раніше.

Президент України розпочинає англійською: "Я був тут, мені здається, кілька разів у мріях. І вперше у реальному житті. Я президент України. І з поваги до вашої країни, мови та історії я говоритиму українською".

Формат заходу - запитання та відповіді. Зеленський відповідає із гумором, повсякчас зриваючи сміх та оплески. Його у США добре пам‘ятають завдяки імпічменту попереднього президента США Дональда Трампа. Один зі студентів з іронією цікавиться: після знайомства із чинним лідером Америки Джо Байденом хто сподобався більше. "Мені здається, головне, який президент подобається вам", - відповів Зеленський.

Новини світу: Зеленський зустрівся із Тімом Куком та побував у Стенфордському університеті

Росіянин англійською підготував запитання-метаформу: "Є така казка - убити дракона. Там чоловік, який убиває дракона, з часом сам стає драконом. Ви відчуваєте, що стаєте драконом?".

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Зеленський відповів російською: "Что касается убить дракона, то я напомню, что я президент Украины два года. А вот у ваших знакомых ситуация сложнее. Но это внутренний выбор вашей страны".

Після виступу професор Макфол проводить президентському подружжю екскурсію університетом. Серед відомих випускників Стенфорда - колишній депутат та співак Святослав Вакарчук. Незабаром в них навчатиметься колишній прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

Виступ Зеленського Макфол оцінює позитивно: "Він відповідав на запитання дуже щиро, демократично, відверто. Це вже само по собі позитивний меседж американцям про Україну. Я його запросив (у студенти - Ред.). Ми у Стенфорді маємо програми для тих, хто працює, або вже завершив кар‘єру. Колишній президент Естоніі Ілвес після 10 років президентства провів у нас три роки. Тож ми раді будемо бачити президента Зеленського, якщо він захоче до нас повернутися".

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